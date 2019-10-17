مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 يقترح رصد اعتمادات مالية بقيمة 4ر218 مليون دينار بعنوان المنح والقروض الجامعية

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - رصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، اعتمادات مالية بقيمة 4ر218 مليون دينار بعنوان المنح والقروض الجامعية المسندة للطلبة، على أن ينتفع بهذه المنح الطلبة الدارسون بتونس وبالخارج.
وجاء في نص المشروع، أن كلفة المنح الجامعية المسندة داخل الجمهورية تبلغ 7ر156 مليون دينار وتشمل 50 بالمائة من الطلبة الذين يبلغ عددهم الجملي 227497 طالبا.
وسينتفع حوالي 2609 طالبا تونسيا بالخارج بمنح جامعية بكلفة جملية تقدر ب1ر38 مليون دينار وذلك باعتبار مصاريف التأمين والتسجيل واللوازم المدرسية وتذاكر السفر، كما اقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 تخصيص 2ر4 مليون دينار بعنوان قروض جامعية بتونس وبالخارج و1ر1 مليون دينار بعنوان منح أبناء التونسيين بالخارج ممن يزاولون تعليمهم بتونس واعانات لفائدة الطلبة من العائلات المعوزة.
وسيتم تخصيص مبلغ 18 مليون دينار لفائدة 36 ألف طالب بعنوان منحة الاندماج في الحياة الجامعية ليتمتع بموجبها كل ناجح في الباكالوريا ينتمي لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل بمبلغ بقيمة 500 دينار.
وجاء في نص المشروع، أن كلفة المنح الجامعية المسندة داخل الجمهورية تبلغ 7ر156 مليون دينار وتشمل 50 بالمائة من الطلبة الذين يبلغ عددهم الجملي 227497 طالبا.
وسينتفع حوالي 2609 طالبا تونسيا بالخارج بمنح جامعية بكلفة جملية تقدر ب1ر38 مليون دينار وذلك باعتبار مصاريف التأمين والتسجيل واللوازم المدرسية وتذاكر السفر، كما اقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 تخصيص 2ر4 مليون دينار بعنوان قروض جامعية بتونس وبالخارج و1ر1 مليون دينار بعنوان منح أبناء التونسيين بالخارج ممن يزاولون تعليمهم بتونس واعانات لفائدة الطلبة من العائلات المعوزة.
وسيتم تخصيص مبلغ 18 مليون دينار لفائدة 36 ألف طالب بعنوان منحة الاندماج في الحياة الجامعية ليتمتع بموجبها كل ناجح في الباكالوريا ينتمي لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل بمبلغ بقيمة 500 دينار.
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Par:charles (France )
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