محمد الحامدي: المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يجتمع نهاية الأسبوع الحالي للتشاور بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة

Jeudi 17 Octobre 2019



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- افاد القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي اليوم الخميس بأن المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي سيجتمع نهاية الأسبوع الحالي من أجل التشاورحول تشكيل الحكومة المقبلة وتبادل وجهات النظر بخصوص موقف الحزب من المصادقة عليها .وبين الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه في غياب الشروط التي وضعها حزب التيار للمشاركة في الحكومة المقبلة (كان اشترط الحصول على وزارت الداخلية والعدل والإصلاح الإداري) فإنه" لن يكون معنيا بها ولكنه لن يعطل المسار إذا ما أفرزت مشاورات مختلف الأطراف عن حكومة محترمة تستجيب لانتظارات الشعب"، قائلا ان التيار الديمقراطي بصدد اجراء مشاورات مع حركة الشعب "وهو مفتوح للتشاور مع مختلف الأطراف".يذكر أن حزب التيار الديمقراطي تحصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتتوبر 2019 وتحصل على 22 نائبا .وقد انتخب محمد الحامدي نائبا في البرلمان عن دائرة مدنين.