رؤساء بلديات مدن المغرب العربي والساحل الإفريقي يصدرون ''علان تونس'' لضمان تنمية محلية شاملة لشعوب المنطقة

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- أكد رؤساء بلديات مدن المغرب العربي والساحل الإفريقي، عزمهم على مواصلة تبادل التجارب في مجال الشراكات بين مختلف المتدخلين المحليين، وتنسيق التعاون في إطار شبكة إقليمية مستدامة، لدعم إمكانيات التدخل الرامية إلى ضمان عيش مشترك متناغم لتحقيق التنمية الاقتصادية والمحلية الشاملة.وأعربوا ضمن "إعلان تونس" الصادر في أعقاب "الندوة الدولية لمدن المغرب العربي والساحل الإفريقي" التي احتضنتها تونس العاصمة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، عن اعتزامهم تيسير مساهمة ممثلي غرف التجارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مختلف مستويات أخذ القرار المتعلق بالتنمية المحلية.كما تضمن "إعلان تونس"، دعوة رؤساء الدول والحكومات إلى تمكين رؤساء البلديات من الدعم اللازم لضمان انخراط أكبر للمدن في الاستراتيجيات الرامية إلى خلق ديناميكية تحث على السلام الشامل بين المدن، مبرزين أهمية دعم اللامركزية وتطوير برامج التكوين لفائدة الفاعلين المحليين.وأجمع المشاركون في هذا المنتدى الدولي، على أن التحديات التي يواجهونها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، هي تحديات مشتركة، مشددين على عمق الروابط الثقافية والتاريخية القائمة بين منطقتي المغرب العربي والساحل الإفريقي.وقال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش في اختتام الندوة، إن هذه التظاهرة تميزت بتنوع الشراكات بين البلديات المختلفة والتبادل المثمر للخبرات والتجارب بين القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني.ومن جهته، بين وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، أن الندوة سلطت الضوء على إشكاليات هامة في علاقة بأصحاب القرار ومختلف الفاعلين في المجالين السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب من المسؤولين إعادة النظر في كيفية تناول القضايا والإشكاليات المحلية والمركزية للوصول إلى الديمقراطية التشاركية.وتطرقت هذه الندوة، التي انتظمت بمبادرة من بلدية تونس وبالتعاون مع بلديات مغاربية وإفريقية ومع الإتحاد الأوروبي، إلى عدد من المسائل من بينها الإندماج الإجتماعي والسياسي، كعامل مستدام لضمان العيش الكريم، ووسائل الاندماج الاقتصادي في المناطق المحرومة، والتكنولوجيات الحديثة في خدمة العيش المشترك بانسجام.وسعى المشاركون في الندوة، إلى تسليط الضوء على الآليات الكفيلة بإرساء علاقات تعاون مبنية على حسن الجوار والتكامل والتضامن، وبتشريك الشباب في الحياة المحلية وفي الخطط التنموية المستدامة.