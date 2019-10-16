إلغاء بطاقة الإيداع الصادرة في حق غازي القروي (هيئة الدفاع)

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- أكدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أنه تم إلغاء بطاقة الإيداع في حق غازي القروي (شقيق نبيل القروي) وبالتالي إلغاء برقية التفتيش الصادرة في شأنه، وذلك بعد أن راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الضابطة العدلية المختصة بتنفيذ هذه البطاقة.وأفادت هيئة الدفاع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه بعد إلغاء بطاقة الإيداع فإن غازي القروي استرجع حريته كاملة وعاد إلى تونس منذ ليلة البارحة.يذكر أن غازي القروي انتخب نائبا عن حزب قلب تونس في الانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت.يشار إلى أن الأخوين القروي كانا مطلوبين للعدالة بسبب قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ .وقد أذنت محكمة التعقيب قبل ذلك بالإفراج عن نبيل القروي يوم 9 أكتوبر الجاري، بعد أن تم إيقافه منذ 23 أوت 2019 بينما تحصن شقيقه غازي بالفرار.هند