حركة ''تحيا تونس'' تعبر عن تطلعها لأن يكون قيس سعيد ''رئيسا لكلّ التونسيين،حافظاً لأمانة أصوات ناخبيه.. ''

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- عبّرت حركة "تحيا تونس" عن تطلعها إلى أن يكون السيد قيس سعيد، الذي فاز بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية،"رئيسا لكلّ التونسيين، حافظاً لأمانة أصوات ناخبيه الذين عبّروا عن توقهم لتدعيم دولة عدلٍ وعدالة، تقطع مع الفساد وتفتح الآفاق رحبة أمام آمال شباب تونس".وأكدت الحركة في بيان لها، الاثنين، حمل توقيع أمينها العام، سليم العزابي، ارتياحها "لاختتام المسار الانتخابي في ظروف طيبة وبنسبة مشاركة مشرّفة"، متقدمة "بالتهنئة إلى كافة الشعب التونسي"، ومتمنيّة "التوفيق للسيد قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا للجمهورية".يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت أعلنت عشية الإثنين عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي أفضت إلى فوز المترشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، بـ 72.71 بالمائة من الأصوات على منافسه رئيس حزب "قلب تونس" رجل الأعمال والاتصال، نبيل القروي، الذي تحصل على 27.29 بالمائة من أصوات الناخبين.