Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ba3id 3annak  

رئاسيات 2019: توزيع نسب التصويت المتحصل عليها من قبل المرشحين حسب الدوائر

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، في مركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جمعت المرشحين قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب "قلب تونس") والتي أسفرت عن فوز سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين في الداخل والخارج.

وأسفرت عمليات فرز الأصوات خلال الانتخابات، التي جرت أمس الأحد في 33 دائرة انتخابية، على حصول المرشحين على النسب المائوية التالية من مجمل اصوات الماخبين والذين قدرت الهيئة عددهم بـ 3 مليون و 892 الفا و85 ناخبا :


الدوائر الانتخابية داخل تونس (27 دائرة):

// تونس 1: قيس سعيد // 73.53 % // نبيل القروي // 26.47 %

// تونس 2 : قيس سعيد // 63.54 % // نبيل القروي // 36.46 %

// بن عروس : قيس سعيد // 74.81 % // نبيل القروي // 25.19 %

// أريانة : قيس سعيد // 70.65 % // نبيل القروي // 29.35 %

// منوبة : قيس سعيد // 74.32 % // نبيل القروي // 25.68 %

// جندوبة : قيس سعيد // 60.29 % // نبيل القروي // 39.71 %

// الكاف : قيس سعيد // 56.44 % // نبيل القروي // 43.56 %

// سليانة : قيس سعيد // 63.92 % // نبيل القروي // 36.08 %

// بنزرت : قيس سعيد // 62.88 % // نبيل القروي // 37.12 %

// باجة : قيس سعيد // 58.35 % // نبيل القروي // 41.65 %

// نابل1 : قيس سعيد // 72.28 % // نبيل القروي // 27.72 %

// نابل 2 : قيس سعيد // 67.42 % // نبيل القروي // 32.58 %

// زغوان : قيس سعيد // 68.57 % // نبيل القروي // 31.43 %

// القيروان : قيس سعيد // 69.21 % // نبيل القروي // 30.79 %

// القصرين : قيس سعيد // 67.53 % // نبيل القروي // 32.47 %

// سيدي بوزيد : قيس سعيد // 70.75 % // نبيل القروي // 29.25 %

//قفصة : قيس سعيد // 78.70 % // نبيل القروي // 21.30 %

// توزر : قيس سعيد // 83.40 % // نبيل القروي // 16.60 %

// قبلي : قيس سعيد // 90.73 % // نبيل القروي // 9.27 %

//سوسة : قيس سعيد // 69.61 % // نبيل القروي // 30.39 %

// المهدية : قيس سعيد // 66.73% // نبيل القروي // 33.27 %

// المنستير: قيس سعيد // 70.55% // نبيل القروي // 29.45 %

// صفاقس 1 : قيس سعيد // 80.77 % // نبيل القروي // 19.23 %

// صفاقس 2 : قيس سعيد // 79.05 % // نبيل القروي// 20.95 %

// قابس : قيس سعيد // 89.80% // نبيل القروي // 10.20 %

// مدنين : قيس سعيد // 92.31 % // نبيل القروي // 7.69 %

// تطاوين : قيس سعيد // 96.09 % // نبيل القروي // 3.91 %

الدوائر الانتخابية خارج تونس (6 دوائر)

// القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية :قيس سعيد // 79.36 % // نبيل القروي // 20.64 %

// فرنسا 1: قيس سعيد // 77.35 % // نبيل القروي // 22.65 %

// فرنسا 2 : قيس سعيد // 67.07 % // نبيل القروي // 32.93 %

// العالم العربي وباقي دول العالم: قيس سعيد // 85.08 % // نبيل القروي // 14.92 %

// إيطاليا : قيس سعيد // 87.58 % // نبيل القروي // 12.42 %

// ألمانيا : قيس سعيد // 85.91 % // نبيل القروي // 14.9 %

  
  
     
  
cadre-90c93b51f541a771a8128cb6397426bf-2019-10-14 18:54:35






1 de 1 commentaires pour l'article 190988

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 19h 49m |           
شكرا لباجة و جندوبة و الكاف الذين قلبوا الكفة
لكن تأملوا جيدا في نتائج الجنوب (صفاقس، قابس،قفصة، مدنين، قبلي، تطاوين،توزر ) و استنتجوا ما اردتم
الفقير ليس بالضرورة مع الفساد



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
24°
 24° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2327°-2024°-1926°-1827°-20
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571080269|190988 3044|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires