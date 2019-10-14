رئاسيات 2019: توزيع نسب التصويت المتحصل عليها من قبل المرشحين حسب الدوائر

Lundi 14 Octobre 2019



وات

الدوائر الانتخابية داخل تونس (27 دائرة):

الدوائر الانتخابية خارج تونس (6 دوائر)



- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، في مركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جمعت المرشحين قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب "قلب تونس") والتي أسفرت عن فوز سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين في الداخل والخارج.وأسفرت عمليات فرز الأصوات خلال الانتخابات، التي جرت أمس الأحد في 33 دائرة انتخابية، على حصول المرشحين على النسب المائوية التالية من مجمل اصوات الماخبين والذين قدرت الهيئة عددهم بـ 3 مليون و 892 الفا و85 ناخبا :// تونس 1: قيس سعيد // 73.53 % // نبيل القروي // 26.47 %// تونس 2 : قيس سعيد // 63.54 % // نبيل القروي // 36.46 %// بن عروس : قيس سعيد // 74.81 % // نبيل القروي // 25.19 %// أريانة : قيس سعيد // 70.65 % // نبيل القروي // 29.35 %// منوبة : قيس سعيد // 74.32 % // نبيل القروي // 25.68 %// جندوبة : قيس سعيد // 60.29 % // نبيل القروي // 39.71 %// الكاف : قيس سعيد // 56.44 % // نبيل القروي // 43.56 %// سليانة : قيس سعيد // 63.92 % // نبيل القروي // 36.08 %// بنزرت : قيس سعيد // 62.88 % // نبيل القروي // 37.12 %// باجة : قيس سعيد // 58.35 % // نبيل القروي // 41.65 %// نابل1 : قيس سعيد // 72.28 % // نبيل القروي // 27.72 %// نابل 2 : قيس سعيد // 67.42 % // نبيل القروي // 32.58 %// زغوان : قيس سعيد // 68.57 % // نبيل القروي // 31.43 %// القيروان : قيس سعيد // 69.21 % // نبيل القروي // 30.79 %// القصرين : قيس سعيد // 67.53 % // نبيل القروي // 32.47 %// سيدي بوزيد : قيس سعيد // 70.75 % // نبيل القروي // 29.25 %//قفصة : قيس سعيد // 78.70 % // نبيل القروي // 21.30 %// توزر : قيس سعيد // 83.40 % // نبيل القروي // 16.60 %// قبلي : قيس سعيد // 90.73 % // نبيل القروي // 9.27 %//سوسة : قيس سعيد // 69.61 % // نبيل القروي // 30.39 %// المهدية : قيس سعيد // 66.73% // نبيل القروي // 33.27 %// المنستير: قيس سعيد // 70.55% // نبيل القروي // 29.45 %// صفاقس 1 : قيس سعيد // 80.77 % // نبيل القروي // 19.23 %// صفاقس 2 : قيس سعيد // 79.05 % // نبيل القروي// 20.95 %// قابس : قيس سعيد // 89.80% // نبيل القروي // 10.20 %// مدنين : قيس سعيد // 92.31 % // نبيل القروي // 7.69 %// تطاوين : قيس سعيد // 96.09 % // نبيل القروي // 3.91 %// القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية :قيس سعيد // 79.36 % // نبيل القروي // 20.64 %// فرنسا 1: قيس سعيد // 77.35 % // نبيل القروي // 22.65 %// فرنسا 2 : قيس سعيد // 67.07 % // نبيل القروي // 32.93 %// العالم العربي وباقي دول العالم: قيس سعيد // 85.08 % // نبيل القروي // 14.92 %// إيطاليا : قيس سعيد // 87.58 % // نبيل القروي // 12.42 %// ألمانيا : قيس سعيد // 85.91 % // نبيل القروي // 14.9 %