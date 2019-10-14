أيام قرطاج الموسيقية 2019: ''الولادة'' للبنى نعمان ومهدي شقرون و ''جدايل'' لربيع العبيدي في الموعد اليوم

Lundi 14 Octobre 2019
وات - ضمن المسابقة الرسمية للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية التي انطلقت فعاليتها يوم السبت 11 اكتوبر وتتواصل إلى غاية 18 من الشهر ذاته، سيكون الموعد اليوم الاثنين مع عرض "الولادة" لكل من الفنانة لبنى نعمان ومهدي شقرون وعرض "جدايل" لربيع العبيدي وذلك على الساعة السادسة والنصف بمسرح الجهات في مدينة الثقافة.
وعرض"الولادة"، يجمع الفنانة لبنى نعمان وزوجها الملحن مهدي شقرون حيث يقدمان مجموعة من الأغاني التراثية من الذاكرة الشفوية لأصوات نساء "عابرة للعصور".
و يرافق هذا الثنائي مجموعة من العازفين من بينهم الفنان محمد الخشناوي، الذي شارك في المسابقة الرسمية للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية بعرض "دندري" سطمبالي يوم السبت في أولى عروض المسابقة الرسمية.
أما عرض "جدايل" للفنان ربيع العبيدي، فهو مشروع فني يجمع عدة أنماط موسيقية متنوعة منها الموسيقى التقليدية التونسية والموسيقى المتوسطية والإفريقية والبربرية والآسيوية وغيرها من أنماط الموسيقى الغربية كالجاز والروك.
ويعتبر "جدايل" عرضا فنيا ذا طابع خاص، يستمد خصوصيته من ثراء الجمل الموسيقية والايقاعات المستعملة.
ولعشاق المالوف موعد مساء الاثنين أيضا بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، مع عرضي "الولادة" لمراد التومي و"المالوفجية" لماهر الهمامي، وهما عرضان يندرجان ضمن مسابقة "المالوف" التي تم إدراجها لأول مرة في برمجة أيام قرطاج الموسيقية.
وإلى جانب المسابقات الرسمية، يتابع أحباء الموسيقى في هذه الدورة مجموعة من العروض الموازية، منها عرض الفنانة أسماء الحمزاوي و"بنات التمبوكتو" من المغرب الذي سيقام اليوم الاثنين في الهواء الطلق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.
وجدير بالتذكير أن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية تتواصل إلى غاية 17 أكتوبر الجاري منها عرض "قولترا ساوند سيستام" من تونس وعرض "لورنوار" من الكامرون اللذين سيقدمان للجمهور مساء الثلاثاء بمدينة الثقافة.
وعرض"الولادة"، يجمع الفنانة لبنى نعمان وزوجها الملحن مهدي شقرون حيث يقدمان مجموعة من الأغاني التراثية من الذاكرة الشفوية لأصوات نساء "عابرة للعصور".
و يرافق هذا الثنائي مجموعة من العازفين من بينهم الفنان محمد الخشناوي، الذي شارك في المسابقة الرسمية للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية بعرض "دندري" سطمبالي يوم السبت في أولى عروض المسابقة الرسمية.
أما عرض "جدايل" للفنان ربيع العبيدي، فهو مشروع فني يجمع عدة أنماط موسيقية متنوعة منها الموسيقى التقليدية التونسية والموسيقى المتوسطية والإفريقية والبربرية والآسيوية وغيرها من أنماط الموسيقى الغربية كالجاز والروك.
ويعتبر "جدايل" عرضا فنيا ذا طابع خاص، يستمد خصوصيته من ثراء الجمل الموسيقية والايقاعات المستعملة.
ولعشاق المالوف موعد مساء الاثنين أيضا بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، مع عرضي "الولادة" لمراد التومي و"المالوفجية" لماهر الهمامي، وهما عرضان يندرجان ضمن مسابقة "المالوف" التي تم إدراجها لأول مرة في برمجة أيام قرطاج الموسيقية.
وإلى جانب المسابقات الرسمية، يتابع أحباء الموسيقى في هذه الدورة مجموعة من العروض الموازية، منها عرض الفنانة أسماء الحمزاوي و"بنات التمبوكتو" من المغرب الذي سيقام اليوم الاثنين في الهواء الطلق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.
وجدير بالتذكير أن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية تتواصل إلى غاية 17 أكتوبر الجاري منها عرض "قولترا ساوند سيستام" من تونس وعرض "لورنوار" من الكامرون اللذين سيقدمان للجمهور مساء الثلاثاء بمدينة الثقافة.
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Par:karimyousef (France )
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