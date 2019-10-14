قبلي: قيس سعيد يتحصل على 90 فاصل 7 بالمائة من اجمالي عدد اصوات المقترعين

Lundi 14 Octobre 2019
وات - اختتمت مساء امس الاحد عملية الفرز الالي واليدوي لمحاضر الاقتراع الخاصة بكافة المراكز البالغ عددها 82 مركزا بها 215 مكتبا بدائرة قبلي، وقد تحصل المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في دورها الثاني قيس سعيد على 62122 صوتا اي ما يعادل 90 فاصل 7 بالمائة من اجمالي عدد اوراق التصويت المقبولة البالغ عددها 68470 ورقة، في حين تحصل المترشح نبيل القروي على 6348 صوتا، وفق ما ذكره المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عبد الجبار ل(وات).
واضاف الجبار ان عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق بلغ 69183 ورقة وبلغ عدد الاوراق الملغاة 543 ورقة في حين بلغ عدد الاوراق البيضاء 170 ورقة.
يشار الى ان النسبة الجملية للاقتراع بدائرة قبلي بلغت 66 فاصل 24 بالمائة، حيث تقدم 69068 من الناخبين للادلاء باصواتهم من اجمالي 104271 ناخبا مسجلا بالسجل الانتخابي وقد انقسم عدد المقترعين بحسب الفئات العمرية الى 7449 ناخبا وناخبة تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة و32657 ناخبا وناخبة تتراوح اعمارهم بين 26 و45 سنة في حين تقدم 28764 ناخبا وناخبة تفوق اعمارهم 45 سنة للقيام بواجبهم الانتخابي اضافة الى ادلاء 180 ناخبا من ذوي الاحتياجات الخصوصية باصواتهم في هذه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.
واضاف الجبار ان عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق بلغ 69183 ورقة وبلغ عدد الاوراق الملغاة 543 ورقة في حين بلغ عدد الاوراق البيضاء 170 ورقة.
يشار الى ان النسبة الجملية للاقتراع بدائرة قبلي بلغت 66 فاصل 24 بالمائة، حيث تقدم 69068 من الناخبين للادلاء باصواتهم من اجمالي 104271 ناخبا مسجلا بالسجل الانتخابي وقد انقسم عدد المقترعين بحسب الفئات العمرية الى 7449 ناخبا وناخبة تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة و32657 ناخبا وناخبة تتراوح اعمارهم بين 26 و45 سنة في حين تقدم 28764 ناخبا وناخبة تفوق اعمارهم 45 سنة للقيام بواجبهم الانتخابي اضافة الى ادلاء 180 ناخبا من ذوي الاحتياجات الخصوصية باصواتهم في هذه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.
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Par:kamelwww (France )
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