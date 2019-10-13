هيئة الانتخابات: منظمات المجتمع المدني تغطي سير العملية الانتخابية كامل يوم الاقتراع

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- تعلم هيئة الانتخابات في تدوينة على الفايسبوك على الساعة 11و20د أن منظمات المجتمع المدني تغطي سير العملية الانتخابية كامل يوم الاقتراع ...وكان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل الفوري والاذن لرؤساء ومراكز ومكاتب الاقتراع بقبول ممثلي المترشحين للرئاسية في الدور الأول المعتمدين من ملاحظة الاقتراع في الدور الثاني.وعبر المرصد في بيان له اليوم الأحد عن الاستنكار لما ورد في توضيح للهيئة بتاريخ 12 أكتوبر يقضي بمنع وحرمان ممثلي بقية المترشحين للرئاسية في الدور الأول من دخول مراكز الاقتراع للقيام بعملية الملاحظة ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتمكينا من معاينة المخالفات والتجاوزات المرتكبة حتى يتمكن بقية المترشحين للدور الأول من إمكانية الطعن عند الاقتضاء وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 147 من القانون الانتخابي.يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين خلال نقطة إعلامية صباح اليوم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة أنه قد تم منح اعتمادات ل33094 ممثلا للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، إضافة إلى 18 ألف ملاحظ محلي و700 ملاحظ أجنبي و320 ضيفا و2100 صحفي.وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة قدمت الاعتمادات فقط الفائزين في الدور الأول للرئاسية وليس كافة المترشحين وأنها اعتمدت في ذلك على مطالب موقعة من المترشحين أنفسهم .