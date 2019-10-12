تعادل اتحاد تطاوين و الترجي الجرجيسي وديا صفر لصفر

Samedi 12 Octobre 2019



وات

- تعادل الاتحاد الرياضي بتطاوين اليوم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين مع الترجي الجرجيسي بنتيجة صفر لصفر في اطار مباراة ودية.ويستعد الفريق المحلي لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى عندما يلاقي في اطار الجولة الخامسة النجم الساحلي يوم 24 اكتوبر الجاري.