تعادل اتحاد تطاوين و الترجي الجرجيسي وديا صفر لصفر

Samedi 12 Octobre 2019
وات - تعادل الاتحاد الرياضي بتطاوين اليوم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين مع الترجي الجرجيسي بنتيجة صفر لصفر في اطار مباراة ودية.
ويستعد الفريق المحلي لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى عندما يلاقي في اطار الجولة الخامسة النجم الساحلي يوم 24 اكتوبر الجاري.
ويستعد الفريق المحلي لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى عندما يلاقي في اطار الجولة الخامسة النجم الساحلي يوم 24 اكتوبر الجاري.
En continu
- Hier 23:50 الاغلب انها '' Ce n'est pas très serré''
- Hier 23:47 الإخشيدي ينتصر بالقاضية على ديزناي
- Hier 23:29 المناظرة.. فن إخراج الخصم من اللعبة
- Hier 20:35 الشاهد: يوم الأحد لن اصوت للفساد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:15
|17:49
|15:19
|12:13
|06:24
|04:58
|
22°
|22°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-21
|30°-20
|29°-21
|27°-21
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 388) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 714) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 298) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 072) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 287) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(111 103) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 460) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 82 346) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 81 813) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 631) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 263) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 214) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 821) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 907) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 162) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 867) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 446) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 289) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 630) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 53 584) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:kamelwww (France )
Sur: الجهيناوي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة ''العدوان التركي'' على شمال شرق سوريا