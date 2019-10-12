بنزرت: تسجيل مخالفة انتخابية تمثلت في خرق الصمت الانتخابي بالدائرة الانتخابية بنزرت

Samedi 12 Octobre 2019
وات - أكّدت المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، شيراز عياد، أن الفريق الرقابي المكلف بمتابعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سجّل اليوم السبت، مخالفة تمثلت في خرق الصمت الانتخابي.
وأوضحت عياد في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المخالفة تعلقت بالدعاية والاشهار لفائدة أحد المترشحين لدى محل لبيع الخضار بالجهة، موضحة انه تم التعامل مع الواقعة وفق الاجراءات القانونية والتنبيه على صاحبها.
ولاحظت ذات المصدر، أن الفريق الرقابي كان رصد خلال الحملة عددا من المخالفات الاخرى والتي تعلقت بالخصوص بالتعليق الاشهاري في غير الاماكن المخصصة لذلك، مبينة أن عدد الانشطة التّي تم تسجيلها من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية وأنصارهما في الدور الثاني، كان في حدود 19 نشاطا دعائيا متنوعا.
وأضافت، أن الهيئة على أتمّ استعداد ليوم غد الأحد 13 أكتوبر الجاري، الموافق ليوم الاقتراع في الدور الثّاني للانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال فريقها المتكون من 2597 ملاحظا، وفريق الفرز الرئيسي وعددهم 65 فردا، إلى جانب الاداريين، مؤكدة على أنه تم نقل كافة المواد الانتخابية وإيداعها بكل مراكز ومكاتب الاقتراع بالدائرة، وذلك بتأمين مصالح الجيش الوطني.
وشددت، في السياق ذاته، على أن فرق الملاحظين الذين سيسمح لهم بالتواجد بمراكز ومكاتب الاقتراع، يوم غد الأحد، هم فقط من يحملون شارة اعتماد المترشحين الاثنين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، منبهة الى عدم أهلية أي ملاحظ تابع لقائمة من القائمات التي ترشحت في الانتخابات التشريعية ومناصرة لأحد هذين المترشحين.
يشار إلى أن عدد الناخبين المرسمين في الدائرة الانتخابية بنزرت، يبلغ 324383 ناخبا وناخبة، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 208 مركزا تضم 547 مكتب اقتراع.
وأوضحت عياد في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المخالفة تعلقت بالدعاية والاشهار لفائدة أحد المترشحين لدى محل لبيع الخضار بالجهة، موضحة انه تم التعامل مع الواقعة وفق الاجراءات القانونية والتنبيه على صاحبها.
ولاحظت ذات المصدر، أن الفريق الرقابي كان رصد خلال الحملة عددا من المخالفات الاخرى والتي تعلقت بالخصوص بالتعليق الاشهاري في غير الاماكن المخصصة لذلك، مبينة أن عدد الانشطة التّي تم تسجيلها من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية وأنصارهما في الدور الثاني، كان في حدود 19 نشاطا دعائيا متنوعا.
وأضافت، أن الهيئة على أتمّ استعداد ليوم غد الأحد 13 أكتوبر الجاري، الموافق ليوم الاقتراع في الدور الثّاني للانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال فريقها المتكون من 2597 ملاحظا، وفريق الفرز الرئيسي وعددهم 65 فردا، إلى جانب الاداريين، مؤكدة على أنه تم نقل كافة المواد الانتخابية وإيداعها بكل مراكز ومكاتب الاقتراع بالدائرة، وذلك بتأمين مصالح الجيش الوطني.
وشددت، في السياق ذاته، على أن فرق الملاحظين الذين سيسمح لهم بالتواجد بمراكز ومكاتب الاقتراع، يوم غد الأحد، هم فقط من يحملون شارة اعتماد المترشحين الاثنين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، منبهة الى عدم أهلية أي ملاحظ تابع لقائمة من القائمات التي ترشحت في الانتخابات التشريعية ومناصرة لأحد هذين المترشحين.
يشار إلى أن عدد الناخبين المرسمين في الدائرة الانتخابية بنزرت، يبلغ 324383 ناخبا وناخبة، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 208 مركزا تضم 547 مكتب اقتراع.
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