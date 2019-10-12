قابس: عروض مسرحية متنوعة تؤثث الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح التونسي

Samedi 12 Octobre 2019
وات - نظم مساء أمس الجمعة مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس الذي يديره صالح الجدي بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ندوة صحفية تم فيها تقديم برنامج الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح التونسي بقابس التي تحمل اسم المرحوم "المنصف السويسي".
وتشتمل هذه الدورة التي ستتواصل من 16 الى 20 أكتوبر والتي ستتزامن مع افتتاح مركز الفنون الدارمية والركحية بقابس على معرض وثائقي حول الحركة المسرحية بقابس ولبعض الإكسسوارات والملابس المسرحية " ميم وزين " لدار الشباب ببوشمة الى جانب عرض لمسرحية " رسائل الحرية " لحافظ خليفة.
كما ستتضمن هذه التظاهرة المسرحية التي تتوزع فقراتها بين مختلف معتمديات ولاية قابس ورشة في الفن المسرحي ستقام بمركز التكوين المهني بقابس وورشة في صنع الأقنعة ستحتضنها دار الثقافة بمطماطة الجديدة إلى جانب ورشة لمسرحة القصة خاصة بالمعلمين وسيقع تنظيمها بمدرسة النور الابتدائية للمكفوفين بقابس .
كما تشتمل هذه التظاهرة على عرض لمسرحية " الصدام " لجمعية مسرح بلا حدود بصفاقس ستقام بدار الثقافة بوذرف وعلى عرض لمسرحية " بين هواء وفضاء " لحاتم بالأكحل وعبد القادر دخيل وستعرض بسجن قابس.
كما تتضمن هذه التظاهرة يوما تكوينيا لفائدة المسرحيين الهواة والمحترفين حول كيفية إعداد ملفات الدعم وعرضا مسرحيا للأطفال " الحقيبة المفقودة" لجمعية الشعاع المسرحي بوذرف وسيقام بدار الثقافة بشنني وعرضا لمسرحية " طوفان" لإنتاج فن الضفتين سيقدم بدار الثقافة بالحامة .
كما تتضمن هذه التظاهرة عروضا مسرحية عديدة أخرى من بينها مسرحية" مناورة " لشركة لمة للانتاج بقابس وستعرض بدار الثقافة بمارث ومسرحية " هذايانا " لشوقي بوقلية وستعرض بالمركب الثقافي بقابس، إلى جانب مسرحية " النسور كانت بيضاء " لجمعية مسرح الصمود بأم العرائس وستعرض بدار الثقافة بمنزل الحبيب ومسرحية " مولان روج " لجمعية الشيحية للفن المسرحي بصفاقس وستعرض بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياض بقابس.
وتشتمل هذه الدورة التي ستتواصل من 16 الى 20 أكتوبر والتي ستتزامن مع افتتاح مركز الفنون الدارمية والركحية بقابس على معرض وثائقي حول الحركة المسرحية بقابس ولبعض الإكسسوارات والملابس المسرحية " ميم وزين " لدار الشباب ببوشمة الى جانب عرض لمسرحية " رسائل الحرية " لحافظ خليفة.
كما ستتضمن هذه التظاهرة المسرحية التي تتوزع فقراتها بين مختلف معتمديات ولاية قابس ورشة في الفن المسرحي ستقام بمركز التكوين المهني بقابس وورشة في صنع الأقنعة ستحتضنها دار الثقافة بمطماطة الجديدة إلى جانب ورشة لمسرحة القصة خاصة بالمعلمين وسيقع تنظيمها بمدرسة النور الابتدائية للمكفوفين بقابس .
كما تشتمل هذه التظاهرة على عرض لمسرحية " الصدام " لجمعية مسرح بلا حدود بصفاقس ستقام بدار الثقافة بوذرف وعلى عرض لمسرحية " بين هواء وفضاء " لحاتم بالأكحل وعبد القادر دخيل وستعرض بسجن قابس.
كما تتضمن هذه التظاهرة يوما تكوينيا لفائدة المسرحيين الهواة والمحترفين حول كيفية إعداد ملفات الدعم وعرضا مسرحيا للأطفال " الحقيبة المفقودة" لجمعية الشعاع المسرحي بوذرف وسيقام بدار الثقافة بشنني وعرضا لمسرحية " طوفان" لإنتاج فن الضفتين سيقدم بدار الثقافة بالحامة .
كما تتضمن هذه التظاهرة عروضا مسرحية عديدة أخرى من بينها مسرحية" مناورة " لشركة لمة للانتاج بقابس وستعرض بدار الثقافة بمارث ومسرحية " هذايانا " لشوقي بوقلية وستعرض بالمركب الثقافي بقابس، إلى جانب مسرحية " النسور كانت بيضاء " لجمعية مسرح الصمود بأم العرائس وستعرض بدار الثقافة بمنزل الحبيب ومسرحية " مولان روج " لجمعية الشيحية للفن المسرحي بصفاقس وستعرض بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياض بقابس.
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Par:karimyousef (France )
Sur: في المناظرة، القروي يُبدع في تقديم نفسه : أنا نبيل 56 سنة قريت على روحي وعملت برشا شركات