وزير الشؤون الثقافية يشرف على حفل افتتاح الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية

Samedi 12 Octobre 2019



باب نات

- أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين مساء الجمعة 11 أكتوبر 2019 على حفل افتتاح الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية.وقام الوزير بتكريم الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، وتسلم الجائزة ابنها.وقدّم عرض السهرة الافتتاحية المؤلف والموزع الموسيقي أمين بوحافة رفقة الاوركستر السنفوني التونسي، بمشاركة العازف الكيني باجوتي كاراي والفنانتين التونسيتين عبير دربال و راقية ناصر وكورال الأوركستر التونسي .وكان الحفل رحلة بين الأنماط الموسيقية المختلفة كموسيقى الأفلام والموسيقى الكلاسيكية وغيرها من المختارات الموسيقية الشاهدة على قدرة هذا الفنان المبدع على الجمع بين الحلم والسفر في عوالم الإبداع الموسيقي.والموسيقي أمين بوحافة هو ملحن تونسي بدأ العزف على البيانو في سن الثلاث سنوات، في سن الخامسة عشر ألّف أول قطعة موسيقية في فيلم قصير، ومنذ ذلك الحين ارتبطت ابداعاته الموسيقية بالفن السابع.واستطاع هذا المبدع التونسي أن يخلق أسلوبا خاصا يميّزه عن غيره في نوعية الكتابة الموسيقية، مما جعله محط أنظار المختصين في عالم الموسيقى، وتختاره المنتجة سيلفي بيالا والمخرج الموريتاني عبد الرحمان سيساكو لتأليف موسيقى فيلم "تمبوكتو" الذي حاز 7 جوائز سيزار منها سيزار أفضل موسيقى.وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية إلى غاية 18 أكتوبر 2019 بمشاركة 14 بلدا، وتكرم هذه الدورة عددا من المبدعين التونسيين والعرب الذين غيبتهم الموت بعد مسيرات فنية كبيرة وهم: المخرج التونسي شوقي الماجري، الفنانة ريم البنا، الفنانة منيرة حمدي، الفنان لطفي جرمانة، الفنان حسن الدهماني، الفنان رشيد طه، كما سيتم تكريم جمعية مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية التي تعمل جاهدة بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي والعربي ذي الصبغة الطربية.