أربع شركات تنشط في تونس تتحصل على جائزة ''حانون'' بباريس

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- تحصلت أربع شركات ناشطة في تونس، الخميس، على جائزة "حانون" للنهوض بالتنمية المشتركة من خلال الاستثمار المسؤول، في دورتها الثانية التي التأمت بباريس (فرنسا).وأطلقت هذه المسابقة ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) وشبكة "ماد 21" بالاشتراك مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وصندوق الودائع والأمانات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وبنك تونس العربي الدولي والبنك العمومي الفرنسي للاستثمار ومنظمة "أنيما" للاستثمار.ومن بين المؤسسات الحائزة على هذه الجوائز، شركة "مديترينين فيد اندستري"، المختصة في التغذية الحيوانية والتي تترأسها نجلاء شعبان، وقد تحصلت على جائزة الاستثمار التونسي في تونس لتقديمها رؤية مبتكرة ومتقدمة للمسؤولية المجتمعية.وأسندت جائزة الاستثمار الأجنبي في تونس لشركة "ساجام" المختصة في قطاع الاتصالات والتي تعتبر شركة مبتكرة ومثلها في المسابقة باتريك سافيان.وحازت، بدورها، الشركة الافريقية للطلاء على جائزة الاستثمار التونسي في إفريقيا لتفردها في هذا المجال الرائد.وتعمل هذه الشركة، التي تصدر الى أكثر من 15 بلدا إفريقيا، والتي مثلتها في فرنسا سناء بن أحمد، في مجال تصنيع وتسويق طلاء السيارات والبناء. كما فتحت الشركة فرعا لها في الجزائر.وفازت شركة "الفصل الخامس" على جائزة الاستثمار التونسي أو الخارجي في المناطق التي في طور النمو لتأثيرها الايجابي على محيطها وتعدد مشاريعها المجتمعية.وتختص الشركة، التي يمثلها إيف كريستيان جراف، في قطاع الفلاحة بجهة الحامة في قابس (جنوب تونس).ويشار أن حفل توزيع الجوائز قد حضره كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ورئيس منظمة "كونكت"، طارق الشريف ورئيس جمعية "ماد 21"، محمد نذير عزيزة الى جانب ممثلي المؤسسات الفائزة ولجنة التحكيم المتكونة من الشركاء المؤسسين للمسابقة.