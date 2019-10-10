Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

أكثر من 4 آلاف مدرسة تعاني اشكاليات في البنية التحتية في تونس

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - قال وزير التربية حاتم بن سالم، ان أكثر من 4 آلاف مدرسة تعاني اشكاليات في البنية التحتية وتتطلب استثمارات هامة لتهيئتها وتجديدها، وذلك أثناء ندوة صحفية عقدتها الوزارة اليوم الخميس بمركز تكوين المكونين في التربية بقرطاج.

وأكد أن وزارته تعد برنامجا للقيام بدراسات من أجل اعادة تأهيل وتجديد المدراس التي تعاني تراجعا في البنية التحتية، مبينا، أن تطوير مشاريع المؤسسات التربوية سيؤدي الى معالجة ظاهرة الاكتظاظ المدرسي الناجم عن زيادة عدد التلاميذ خلال السنوات الأخيرة.


وأقر خلال هذه الندوة التي حضرها عدد هام من المدرسين ممن يتلقون دروسا تكوينية بالمركز، أن توقعات القائمين على المنظومة التربوية خلال السنوات العشر المنقضية كانت ترتكز على فرضية تسجل نقص ب22 ألف تلميذ لكن حدثت زيادة عكسية لأعداد التلاميذ بالمؤسسات التربوية، اذ ارتفع عددهم بأكثر من50 ألفا مع السنة الدراسية الحالية وب40 ألفا خلال العام الدراسي الذي قبلها وب25 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي لسنة 2017.
وذكر، أن عدد التلاميذ في تونس بلغ 2 ملايين و450 ألف تلميذ يدرسون بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي مقابل 1 مليون و300 ألف خلال سنة 2010، معتبرا، أن تطوير المنظومة التربوية رهين توفير التكوين المستمر للاطار التربوي باعتباره حجر الأساس في العملية التربوية.
في سياق آخر، أعلن وزير التربية أن الوزارة لن تقوم بانتدابات اضافية خلال سنة 2019 رغم احتياجاتها الهامة للموارد البشرية من الاطار التربوي، مفيدا في المقابل، بأن سنة 2020 ستشهد في المقابل انفراجا نحو الانتدابات.

  
  
     
  
cadre-c8a92ec40077df3b595a58c5c3e66fdc-2019-10-10 19:33:08






1 de 1 commentaires pour l'article 190763

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 20h 20m |           
Si personne ne paie ses impôts,les caisses sont vides



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 10 أكتوبر 2019 | 11 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
22°
 22° % 73 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
22°-2126°-1929°-1830°-2032°-21
  • Avoirs en devises
    18275,1

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1435,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570736031|190763 322|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires