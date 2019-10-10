أكثر من 4 آلاف مدرسة تعاني اشكاليات في البنية التحتية في تونس

Jeudi 10 Octobre 2019



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- قال وزير التربية حاتم بن سالم، ان أكثر من 4 آلاف مدرسة تعاني اشكاليات في البنية التحتية وتتطلب استثمارات هامة لتهيئتها وتجديدها، وذلك أثناء ندوة صحفية عقدتها الوزارة اليوم الخميس بمركز تكوين المكونين في التربية بقرطاج.وأكد أن وزارته تعد برنامجا للقيام بدراسات من أجل اعادة تأهيل وتجديد المدراس التي تعاني تراجعا في البنية التحتية، مبينا، أن تطوير مشاريع المؤسسات التربوية سيؤدي الى معالجة ظاهرة الاكتظاظ المدرسي الناجم عن زيادة عدد التلاميذ خلال السنوات الأخيرة.وأقر خلال هذه الندوة التي حضرها عدد هام من المدرسين ممن يتلقون دروسا تكوينية بالمركز، أن توقعات القائمين على المنظومة التربوية خلال السنوات العشر المنقضية كانت ترتكز على فرضية تسجل نقص ب22 ألف تلميذ لكن حدثت زيادة عكسية لأعداد التلاميذ بالمؤسسات التربوية، اذ ارتفع عددهم بأكثر من50 ألفا مع السنة الدراسية الحالية وب40 ألفا خلال العام الدراسي الذي قبلها وب25 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي لسنة 2017.وذكر، أن عدد التلاميذ في تونس بلغ 2 ملايين و450 ألف تلميذ يدرسون بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي مقابل 1 مليون و300 ألف خلال سنة 2010، معتبرا، أن تطوير المنظومة التربوية رهين توفير التكوين المستمر للاطار التربوي باعتباره حجر الأساس في العملية التربوية.في سياق آخر، أعلن وزير التربية أن الوزارة لن تقوم بانتدابات اضافية خلال سنة 2019 رغم احتياجاتها الهامة للموارد البشرية من الاطار التربوي، مفيدا في المقابل، بأن سنة 2020 ستشهد في المقابل انفراجا نحو الانتدابات.