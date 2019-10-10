رئاسية 2019-بنزرت: الحملة الانتخابية للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- مع اقتراب موعد الاقتراع الرسمي للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الاحد المقبل، كثف انصار المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي من تحركهم الميداني في اغلب ارجاء ولاية بنزرت بالتوازي مع التعبئة العامة على شبكات التواصل الاجتماعي.وبين المنسق الجهوي لحملة قيس سعيد وهب الزغواني، انه تم التواصل مع الناخبين مباشرة في مختلف الفضاءات العامة وفي الشوارع والاحياء، حيث اختارت التنسيقيات المحلية ال13، الاتصال المباشر مع الناخبين بمناطق على غرار منزل جميل وزهانة واوتيك واحوازها الى جانب عوسجة، في انتظار برمجة خلال جولات ميدانية بمناطق راس الجبل ورفراف والعالية، مساء لتفسير البرنامج الانتخابي للمترشح.واضاف ان اختتام الحملة سيكون غدا بمنطقتي بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية من خلال جولات ميدانية واتصال مباشر بالأهالي وباعتماد سياسة الاتصال العائلي لتحفيزهم على التصويت الجماعي، قبل تنظيم خيمة تفسيرية مشفوعة بتوزيع مطويات البرنامج الانتخابي للمترشح بحديقة بوقطفة وسط المدينة.ومن جهته بين المنسق الجهوي لحملة نبيل القروي ساسي دجبي، ان اللجنة المكلفة جهويا ومحليا بتنسيقياتها ال14، وضعت برامج انتخابية دعائية تركزت أساسا على التواصل المباشر مع الناخبين، من خلال التوجه لمكان اقامتهم والجلوس معهم لمزيد تحسيسهم بأهمية المشاركة في التصويت هذا الاحد وتفسير مبادئ وعناصر البرنامج الانتخابي للمترشح نبيل القروي .واضاف انه بعد الافراج عن المترشح نبيل القروي امس الاربعاء، تولت كل التنسيقيات المحلية اليوم وغدا الجمعة اعداد وتكثيف برامج الجولات الميدانية في جميع ارجاء المناطق المكلفة بها للتواصل المباشر مع الأهالي وتوزيع المطويات الخاصة بالبرنامج الانتخابي للمترشح على غرار العالية ومنزل جميل وجرزونة ومنزل بورقيبة وماطر وبنزرت الجنوبية وغيرها ، قبل برمجة لقاء عام غدا الجمعة بمدينة بنزرت كعنوان للاختتام الحملة الانتخابية.