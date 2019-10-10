حركة النهضة تنطلق في بلوة التوجهات الرئيسية للحكومة المقبلة

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، انطلاق الحزب في بلورة التوجهات الرئيسية للبرنامج الذي ستشكل على خلفيته الحكومة المقبلة ليكون منطلقا للحوار مع مختلف القوى السياسية القابلة للعمل المشترك، مشيرا الى الانفتاح على كل المبادرات الجادة التي تلتقي معها حول برنامجها الانتخابي أو جزء منه .
وأضاف في بيان أصدره الحزب اليوم الخميس عقب اجتماع للمكتب التنفيذي أمس أن من عناوين برنامج الحكومة المقبلة تعزيز المسار الديمقراطي الانتقالي وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن والرفع من المقدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الامن ومقارعة الفقر والإرهاب والفساد والتهريب.
كما تدارس المكتب، وفق البيان، الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها التي ستجري يوم الاحد القادم 13 أكتوبر 2019، وجدد دعم الحركة للمترشح قيس سعيد.
تجدر الاشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت مساء امس عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، وتحصلت حركة النهضة على أكبر مقاعد في البرلمان والبالغ عددهم 52 مقعدا .
وأضاف في بيان أصدره الحزب اليوم الخميس عقب اجتماع للمكتب التنفيذي أمس أن من عناوين برنامج الحكومة المقبلة تعزيز المسار الديمقراطي الانتقالي وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن والرفع من المقدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الامن ومقارعة الفقر والإرهاب والفساد والتهريب.
كما تدارس المكتب، وفق البيان، الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها التي ستجري يوم الاحد القادم 13 أكتوبر 2019، وجدد دعم الحركة للمترشح قيس سعيد.
تجدر الاشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت مساء امس عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، وتحصلت حركة النهضة على أكبر مقاعد في البرلمان والبالغ عددهم 52 مقعدا .
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Par:sarramba (Tunisia )
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