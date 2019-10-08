جمعية تراثنا تنظم ''خرجة العلم'' احتفالا بالذكرى 192 لإنشاء العلم الوطني

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- احتفالا بالذكرى 192 لإنشاء العلم الوطني (20 أكتوبر 1827)، تنظم جمعية تراثنا "خرجة العلم" للسنة الرابعة على التوالي، وذلك يوم الأحد 20 أكتوبر الحالي على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الجزيرة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة، حيث سترفع الراية الوطنية على أنغام النشيد الوطني.وفي نطاق توسيع هذه التظاهرة تدريجيا على مختلف مناطق الجمهورية، ستكون "خرجة العلم" هذه السنة كذلك بمدينة صفاقس يوم 19 أكتوبر، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس في اتجاه ساحة المقاومة بباب القصبة، حيث سيرفع المشاركون العلم الوطني ويتلون النشيد الرسمي.ودأبت جمعية تراثنا على الاحتفال بالراية الوطنية للعام الرابع على التوالي، إذ تتم في هذه المناسبة دعوة التونسيين للمشاركة في "خرجة العلم" ورفعه في ساحة القصبة مع ترديد النشيد الوطني.ويعود تاريخ إنشاء العلم الوطني إلى يوم 20 أكتوبر من سنة 1827، حيث أمر بإحداث هذه الراية حسين باي الثاني.وتأسست جمعية تراثنا في شهر أفريل سنة 2015، وتُعنى أساسا بالتراث الثقافي اللامادي من خلال التعريف به والسعي للحفاظ عليه وتثمينه.