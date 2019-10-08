بفون ينفي وجود خلافات أو ''أزمة'' داخل هيئة الانتخابات بعد انسحاب أحد أعضائها من ندوة صحفية

Mardi 08 Octobre 2019
وات - نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، عشية اليوم الثلاثاء، وجود خلافات داخل مجلس الهيئة أو وجود "أزمة" بين أعضائها بعد انسحاب عضو الهيئة انيس الجربوعي من الندوة الصحفية المنعقدة مساء أمس الإثنين بقصر المؤتمرات وإثر التصريح الصادر عن عضو آخر بالهيئة حمل فيه بفون المسؤولية بالتسبب في ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وقال نبيل بفون، في تصريح لـ(وات) بمركز الاعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، "لا وجود لأية تغييرات ولا وجود لخلاف ونحن فريق يعمل في جو ملائم وفي كنف التفاهم ولا وجود لأزمة واليوم حرية التعبير مضمونة للجميع".
وقد انسحب أنيس الجربوعي من الندوة الصحفية مساء أمس بعد مشادة مع أحد المراقبين وجه انتقادا لعمل الهيئة في مراكز للاقتراع بنهج الهند بالعاصمة وطرح صحافيون تساؤلات تتعلق بـ"اتهامات" موجهة لرئيس الهيئة من قبل العضو نبيل لعزيزي في تصريح صحفي أمس، بأنه يتبع استراتيجية سببت ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، خاصة في صفوف الشباب وفي الخارج.
وقال بفون خلال الندوة الصحفية أن عمل الهيئة "جماعي".
وتعقد الهيئة غدا الأربعاء على الساعة السابعة مساء ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية.
وقال نبيل بفون، في تصريح لـ(وات) بمركز الاعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، "لا وجود لأية تغييرات ولا وجود لخلاف ونحن فريق يعمل في جو ملائم وفي كنف التفاهم ولا وجود لأزمة واليوم حرية التعبير مضمونة للجميع".
وقد انسحب أنيس الجربوعي من الندوة الصحفية مساء أمس بعد مشادة مع أحد المراقبين وجه انتقادا لعمل الهيئة في مراكز للاقتراع بنهج الهند بالعاصمة وطرح صحافيون تساؤلات تتعلق بـ"اتهامات" موجهة لرئيس الهيئة من قبل العضو نبيل لعزيزي في تصريح صحفي أمس، بأنه يتبع استراتيجية سببت ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، خاصة في صفوف الشباب وفي الخارج.
وقال بفون خلال الندوة الصحفية أن عمل الهيئة "جماعي".
وتعقد الهيئة غدا الأربعاء على الساعة السابعة مساء ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية.
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Par:hetler (Tunisia )
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