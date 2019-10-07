تشريعية 2019/الكاف:قلب تونس يتصدر والقائمات المستقلة تفشل في حصد أي مقعد

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- - تحصل حزب قلب تونس على مقعدين من جملة ستة مقاعد في الدائرة الانتخابية الوحيدة بولاية بمجموع 13043 صوتا، تليه حركة النهضة بمقعد وحيد باكبر البقايا بمجموع 7541 صوتا.كما تحصلت حركة الشعب على مقعد وحيد ب2061 صوتا، والتيار الديمقراطي على مقعد مماثل ب1866 صوتا و آل المقعد السادس الى حزب المشروع ب1768 صوتا، في حين لم تتمكن القائمات المستقلة المترشحة عن هذه الدائرة من حصد اي مقعد نيابي.