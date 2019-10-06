مرصد شاهد: العملية الانتخابية انطلقت في ظروف طيبة ورصد بعض الاخلالات

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - سجّل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إلى حدود الساعة العاشرة صباحا من هذا اليوم، انطلاق عملية الاقتراع في ظروف طيبة وسلسة، وفتح مراكز الاقتراع في موعدها مع توفر مختلف المواد الانتخابية.
ولاحظ مرصد شاهد "وجود بعض الإخلالات التي تعكس عدم جاهزية أعضاء مكاتب الاقتراع وضعف تكوينهم"، وفق بلاغ أصدره صباح اليوم الأحد.
وسجّل المرصد حضور مرشحة عن إحدى القائمات الحزبية وتواجدها بمكتب اقتراع بصفتها ممثلة عن قائمتها بمركز الاقتراع شارع الحبيب بورقيبة تيبار من ولاية باجة، وتم إخراجها من المكتب وتحرير محضر ضدها.
وفي مركز الاقتراع 2 مارس ببئر مشارقة التابع لدائرة زغوان، رصد المرصد توزيع أموال من قبل بعض الأشخاص والتحريض على انتخاب إحدى القائمات المترشحة.
ولاحظ المرصد وجود الخلوة بالقرب من النوافذ المفتوحة في عديد مراكز الاقتراع، ذكر منها مركز الاقتراع أولاد فرحان بالقيروان ومركز الاقتراع 2 مارس الناظور بزغوان.
وأورد البلاغ أيضا أن مركز الاقتراع 2 مارس بالعروسة بدائرة سليانة منع الملاحظين من التواجد داخل مركز الاقتراع رغم حملهم لبطاقة الاعتماد وإعلامهم من قبل رئيس مركز الاقتراع بالعودة لاحقا.
وفي دائرة تونس 1، رصد مرصد شاهد بمركز مدرسة 20 مارس بسيدي حسين مغادرة أعضاء مكتبي 6 و7 لمكتبهم.
ورصد ملاحظو مرصد شاهد بمركز مدرسة الجمهورية في دائرة قبلي التصويت من قبل مرافق أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة في غير الصيغ المعتمدة.
وجاء في البلاغ أيضا أن مواطنة تحمل ورقة بشعار إحدى القائمات الحزبية داخل مركز الاقتراع بمركز مدرسة شارع الجمهورية بالزهراء في دائرة بن عروس.
وفي مركز مدرسة خزندار بالزهراء، تم رصد عمليات تأثير على الناخبين لاختيار إحدى القائمات الحزبية.
أما بمركز الاقتراع مدرسة حي الخليج ببن عروس، لاحظ المرصد تحريض أحد الأشخاص للناخبين للتصويت لإحدى القائمات.
وفي مركز الاقتراع بمدرسة الوردية 2 التابع لدائرة تونس 1، لاحظ مرصد شاهد خطأً في كتابة محضر فتح الصندوق في المكتب عدد 5، وتدخل رئيس مركز الإصلاح لتداركه.
وانطلق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الأحد 6 أكتوبر، في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 وذلك بالتنسيق مع 38 منسقا جهويا و1021 ملاحظا منتشرا في مختلف الدوائر الانتخابية، وفق نص البلاغ.
ولاحظ مرصد شاهد "وجود بعض الإخلالات التي تعكس عدم جاهزية أعضاء مكاتب الاقتراع وضعف تكوينهم"، وفق بلاغ أصدره صباح اليوم الأحد.
وسجّل المرصد حضور مرشحة عن إحدى القائمات الحزبية وتواجدها بمكتب اقتراع بصفتها ممثلة عن قائمتها بمركز الاقتراع شارع الحبيب بورقيبة تيبار من ولاية باجة، وتم إخراجها من المكتب وتحرير محضر ضدها.
وفي مركز الاقتراع 2 مارس ببئر مشارقة التابع لدائرة زغوان، رصد المرصد توزيع أموال من قبل بعض الأشخاص والتحريض على انتخاب إحدى القائمات المترشحة.
ولاحظ المرصد وجود الخلوة بالقرب من النوافذ المفتوحة في عديد مراكز الاقتراع، ذكر منها مركز الاقتراع أولاد فرحان بالقيروان ومركز الاقتراع 2 مارس الناظور بزغوان.
وأورد البلاغ أيضا أن مركز الاقتراع 2 مارس بالعروسة بدائرة سليانة منع الملاحظين من التواجد داخل مركز الاقتراع رغم حملهم لبطاقة الاعتماد وإعلامهم من قبل رئيس مركز الاقتراع بالعودة لاحقا.
وفي دائرة تونس 1، رصد مرصد شاهد بمركز مدرسة 20 مارس بسيدي حسين مغادرة أعضاء مكتبي 6 و7 لمكتبهم.
ورصد ملاحظو مرصد شاهد بمركز مدرسة الجمهورية في دائرة قبلي التصويت من قبل مرافق أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة في غير الصيغ المعتمدة.
وجاء في البلاغ أيضا أن مواطنة تحمل ورقة بشعار إحدى القائمات الحزبية داخل مركز الاقتراع بمركز مدرسة شارع الجمهورية بالزهراء في دائرة بن عروس.
وفي مركز مدرسة خزندار بالزهراء، تم رصد عمليات تأثير على الناخبين لاختيار إحدى القائمات الحزبية.
أما بمركز الاقتراع مدرسة حي الخليج ببن عروس، لاحظ المرصد تحريض أحد الأشخاص للناخبين للتصويت لإحدى القائمات.
وفي مركز الاقتراع بمدرسة الوردية 2 التابع لدائرة تونس 1، لاحظ مرصد شاهد خطأً في كتابة محضر فتح الصندوق في المكتب عدد 5، وتدخل رئيس مركز الإصلاح لتداركه.
وانطلق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الأحد 6 أكتوبر، في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 وذلك بالتنسيق مع 38 منسقا جهويا و1021 ملاحظا منتشرا في مختلف الدوائر الانتخابية، وفق نص البلاغ.
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Par:mnasser57 (Austria )
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