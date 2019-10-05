المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر تحيي الذكرى 85 لوفاة الشابي

Samedi 05 Octobre 2019
وات - تحيي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر بداية من يوم 9 أكتوبر الجاري الذكرى 85 لوفاة شاعر تونس الأول أبي القاسم الشابي بمجموعة من الفقرات تتوزع على عدد من الفضاءات تمتد الى نهاية الشهر وفق ما أفاد به "وات" عماد الدلاجي المندوب الجهوي.
وتسعى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع عدد من الجمعيات المعنية والمؤسسات الثقافية الى اضاءة جوانب جديدة من سيرة الشاعر والشاعر من خلال هذه الاحتفالية التي تتوزع على دور الثقافة والمكتبات العمومية والمدارس الابتدائية وتنطلق في روضة الشابي بمدينة توزر وبساحة المكتبة الجهوية أبو القاسم الشابي وفي مقر جمعية المسرح الجريدي يوم 9 أكتوبر بتظاهرة كبرى.
ستتضمن وفق المندوب الجهوي للشؤون الثقافية معرضا لأدباء الجهة ومعرض الخط العربي لقصائد الشابي ومعرض للفنون التشكيلية تليها في الفترة المسائية ندوة علمية تشتمل على مداخلتين تهتمان بشعر الشابي وفكره يقدم المداخلة الأولى الدكتور عمر حفيظ بعنوان مظاهر الغنائية في شعر الشابي ويقدم الدكتور منصف الوهايبي المداخلة الثانية بعنوان الشابي وقصيدة النثر الأولى.
وتشفع بأمسية شعرية لسعراء الجهة الى جانب عرض مسرحي بعنوان ذكرى تنتجه جمعية المسرح الجريدي وعرض موسيقي لمجموعة الحمائم البيض وتنظم المؤسسات الثقافية في باقي معتمديات الولاية مجموعة من الفقرات تضم تنشيط فضاءات عامة يكون ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي محورها الرئيسي هذا الى جانب مساهمة كبيرة للمكتبات في هذه الاحتفالي عبر إقامة معارض للشاعر واعداد ورشات تنفتح على الناشئة والشباب بدعوة أحد الوجود الثقافية في الجهة للتعريف بتجربته الأدبية والحديث عن الشابي والتعريف به.
وتسعى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع عدد من الجمعيات المعنية والمؤسسات الثقافية الى اضاءة جوانب جديدة من سيرة الشاعر والشاعر من خلال هذه الاحتفالية التي تتوزع على دور الثقافة والمكتبات العمومية والمدارس الابتدائية وتنطلق في روضة الشابي بمدينة توزر وبساحة المكتبة الجهوية أبو القاسم الشابي وفي مقر جمعية المسرح الجريدي يوم 9 أكتوبر بتظاهرة كبرى.
ستتضمن وفق المندوب الجهوي للشؤون الثقافية معرضا لأدباء الجهة ومعرض الخط العربي لقصائد الشابي ومعرض للفنون التشكيلية تليها في الفترة المسائية ندوة علمية تشتمل على مداخلتين تهتمان بشعر الشابي وفكره يقدم المداخلة الأولى الدكتور عمر حفيظ بعنوان مظاهر الغنائية في شعر الشابي ويقدم الدكتور منصف الوهايبي المداخلة الثانية بعنوان الشابي وقصيدة النثر الأولى.
وتشفع بأمسية شعرية لسعراء الجهة الى جانب عرض مسرحي بعنوان ذكرى تنتجه جمعية المسرح الجريدي وعرض موسيقي لمجموعة الحمائم البيض وتنظم المؤسسات الثقافية في باقي معتمديات الولاية مجموعة من الفقرات تضم تنشيط فضاءات عامة يكون ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي محورها الرئيسي هذا الى جانب مساهمة كبيرة للمكتبات في هذه الاحتفالي عبر إقامة معارض للشاعر واعداد ورشات تنفتح على الناشئة والشباب بدعوة أحد الوجود الثقافية في الجهة للتعريف بتجربته الأدبية والحديث عن الشابي والتعريف به.
En continu
- Hier 22:15 العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
- Hier 20:22 ''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:25
|17:59
|15:26
|12:15
|06:18
|04:52
|
24°
|22°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-19
|27°-20
|23°-18
|24°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(201 027) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(166 334) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 440) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 183) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 99 355) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 74 744) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 892) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 787) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 909) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 426) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 56 382) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 54 844) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 184) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 105) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 741) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 710) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 468) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 50 887) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 509) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 49 404) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:manoura (Tunisia )
Sur: رئاسية 2019..قيس سعيد ''يلتزم بعدم القيام بحملة انتخابية في الدور الثاني رفعا لكل لبس بشأن عدم تساوى الحظوظ بين المترشحين الاثنين''