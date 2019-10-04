تشريعية 2019 -باجة: قائمة ''كلنا للوطن'' تركز خيمة دعائية وتعد بدفاعها على ملف التنمية وتشغيل العاطلين

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- أقامت القائمة المستقلة "كلنا للوطن"، المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة باجة، فى ختام حملتها الانتخابية، خيمة دعائية بمدخل سوق خير الدين باشا وعرفت بأعضاءها وببرنامجها فى أجواء تنشيطية.وقال رئيسها، خليل السالمي، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، "ان الاولوية المطلقة لاعضاء القائمة هي الدفاع على ملف التنمية وتشغيل العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات وغيرهم"، ةفق تعبيره.هذا ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة "كلنا للوطن" بباجة، الحث على الاستثمار فى الصناعات التحويلية وتفعيل شبكة الغاز الطبيعي والتشجيع على الاستثمار والعمل على سن قانون لاسناد القرض الاجتماعي للفلاح والعمل على إرساء تعاضديات للخدمات لتسيير وتطوير شبكة الانتاج والتوزيع، فضلا عن الاسراع بتفعيل جنان مجردة وبرنامج ميناء "كاف النيقرو" بنفزة وتحسين ظروف المرأة العاملة وتطوير المنطقة الصناعية وتفعيل السلطة المحلية.