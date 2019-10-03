بيان حركة الشعب في إختتام حملتها لإنتخابات 6 أكتوبر

Jeudi 03 Octobre 2019
بلاغ صحفي - أشرفت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية على نهايتها الجمعة 4 أكتوبر 2019 عند منتصف الليل ليكون يوم السبت يوم صمت انتخابي و يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 يوم اقتراع سيحدّد ملامح المشهد السّياسي للبلاد طيلة الخمس سنوات المقبلة.
لقد أبلى مناضلات و مناضلو حركة الشعب البلاء الحسن طيلة هذه الحملة و تكبّدوا المشاق و المتاعب لإبلاغ صوت حركتهم و قائماتهم الانتخابية و برامجها لأغلب المواطنين في كل شبر من أرض تونس الطّيبة.
إنّ الأمين العام لحركة الشعب بإسمه و بإسم المكتب السّياسي للحركة:
1. يثمّن عاليا المجهود الذي بذله المناضلون و المناضلات طيلة هذه الحملة و التّضحيات التي تحمّلوها من أجل حركتهم و فخر إنتمائهم و من أجل تغيير الواقع السّياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
2. يحيّي الشّباب إناثا و ذكورا الذين انخرطوا بحماسة عالية في الحملة لأجل إعلاء كلمة الحركة و صوتها وتمكينها من كتلة نيابيّة فاعلة في مجلس نواب الشعب كما يحيّي كل أصدقاء الحركة الذين آمنوا بمشروعها و ساهموا في الدّعاية لها بكل الوسائل الممكنة.
3. يقف اجلالا أمام جماهير شعبنا في كل شبر من تونس الذين استقبلوا الحركة الاستقبال الحسن ورحّبوا برجالها و نسائها أينما حلّوا و حيثما وجدوا و يتمنّى أن تترجم هذه المشاعر يوم الاقتراع بالتصويت لقائماتها.
4. يؤكد التزام الحركة و نوابها بمجلس نواب الشعب بالخيار الاجتماعي و دفاعها عن حق شعبنا في حياة كريمة في وطن آمن و يجدّد تمسك الحركة بخيار التّنسيق و التّشاور مع القوى الاجتماعية من أجل انقاذ البلاد و اقتصادها و حماية شعبها من الهيمنة و الاستغلال و الليبرالية المتوحّشة و مخاطر الارهاب والتكفير.
عن المكتب السّياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي
لقد أبلى مناضلات و مناضلو حركة الشعب البلاء الحسن طيلة هذه الحملة و تكبّدوا المشاق و المتاعب لإبلاغ صوت حركتهم و قائماتهم الانتخابية و برامجها لأغلب المواطنين في كل شبر من أرض تونس الطّيبة.
إنّ الأمين العام لحركة الشعب بإسمه و بإسم المكتب السّياسي للحركة:
1. يثمّن عاليا المجهود الذي بذله المناضلون و المناضلات طيلة هذه الحملة و التّضحيات التي تحمّلوها من أجل حركتهم و فخر إنتمائهم و من أجل تغيير الواقع السّياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
2. يحيّي الشّباب إناثا و ذكورا الذين انخرطوا بحماسة عالية في الحملة لأجل إعلاء كلمة الحركة و صوتها وتمكينها من كتلة نيابيّة فاعلة في مجلس نواب الشعب كما يحيّي كل أصدقاء الحركة الذين آمنوا بمشروعها و ساهموا في الدّعاية لها بكل الوسائل الممكنة.
3. يقف اجلالا أمام جماهير شعبنا في كل شبر من تونس الذين استقبلوا الحركة الاستقبال الحسن ورحّبوا برجالها و نسائها أينما حلّوا و حيثما وجدوا و يتمنّى أن تترجم هذه المشاعر يوم الاقتراع بالتصويت لقائماتها.
4. يؤكد التزام الحركة و نوابها بمجلس نواب الشعب بالخيار الاجتماعي و دفاعها عن حق شعبنا في حياة كريمة في وطن آمن و يجدّد تمسك الحركة بخيار التّنسيق و التّشاور مع القوى الاجتماعية من أجل انقاذ البلاد و اقتصادها و حماية شعبها من الهيمنة و الاستغلال و الليبرالية المتوحّشة و مخاطر الارهاب والتكفير.
عن المكتب السّياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي
En continu
- 13:54 الغنوشي والجنس اللطيف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
22°
|22°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|22°-21
|25°-19
|27°-18
|26°-19
|21°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 791) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 344) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 900) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 621) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(114 050) آخر عمليات سبر الآراء..
(111 592) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 93 638) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 443) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 645) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 198) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 683) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 782) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 247) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 100) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 021) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 710) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 588) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 52 587) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 369) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 151) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
Par:aziz1 ( )
Sur:هل تحل وزارة العدل الأمريكية ما لم تقدر عليه نظيرتها التونسية