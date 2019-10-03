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بيان حركة الشعب في إختتام حملتها لإنتخابات 6 أكتوبر

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
بلاغ صحفي - أشرفت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية على نهايتها الجمعة 4 أكتوبر 2019 عند منتصف الليل ليكون يوم السبت يوم صمت انتخابي و يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 يوم اقتراع سيحدّد ملامح المشهد السّياسي للبلاد طيلة الخمس سنوات المقبلة.

لقد أبلى مناضلات و مناضلو حركة الشعب البلاء الحسن طيلة هذه الحملة و تكبّدوا المشاق و المتاعب لإبلاغ صوت حركتهم و قائماتهم الانتخابية و برامجها لأغلب المواطنين في كل شبر من أرض تونس الطّيبة.


إنّ الأمين العام لحركة الشعب بإسمه و بإسم المكتب السّياسي للحركة:

1. يثمّن عاليا المجهود الذي بذله المناضلون و المناضلات طيلة هذه الحملة و التّضحيات التي تحمّلوها من أجل حركتهم و فخر إنتمائهم و من أجل تغيير الواقع السّياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.

2. يحيّي الشّباب إناثا و ذكورا الذين انخرطوا بحماسة عالية في الحملة لأجل إعلاء كلمة الحركة و صوتها وتمكينها من كتلة نيابيّة فاعلة في مجلس نواب الشعب كما يحيّي كل أصدقاء الحركة الذين آمنوا بمشروعها و ساهموا في الدّعاية لها بكل الوسائل الممكنة.

3. يقف اجلالا أمام جماهير شعبنا في كل شبر من تونس الذين استقبلوا الحركة الاستقبال الحسن ورحّبوا برجالها و نسائها أينما حلّوا و حيثما وجدوا و يتمنّى أن تترجم هذه المشاعر يوم الاقتراع بالتصويت لقائماتها.

4. يؤكد التزام الحركة و نوابها بمجلس نواب الشعب بالخيار الاجتماعي و دفاعها عن حق شعبنا في حياة كريمة في وطن آمن و يجدّد تمسك الحركة بخيار التّنسيق و التّشاور مع القوى الاجتماعية من أجل انقاذ البلاد و اقتصادها و حماية شعبها من الهيمنة و الاستغلال و الليبرالية المتوحّشة و مخاطر الارهاب والتكفير.

عن المكتب السّياسي لحركة الشعب

الأمين العام

زهير المغزاوي

  
  
     
  
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