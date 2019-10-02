تشريعية2019-بنزرت: الهيئة الفرعية المستقلة ترصد 110 مخالفات

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - بلغ عدد المخالفات الانتخابية التي رصدتها الفرق الرقابية التابعة للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت الى حدود اليوم الاربعاء بمناسبة الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، اكثر من 110 مخالفات ، وفق ما ذكرته منسقة الهيئة شيراز عياد ل(وات).
واوضحت عياد ان ابرز تلك المخالفات تعلقت بتعليق القائمات والبيانات الانتخابية في خارج اماكنها والقيام بانشطة انتخابية دون اعلام الهيئة وتعليق القائمات دون التاشير عليها، واضافت ان الهيئة وجهت تنابيه للعديد من القائمات الانتخابية بشان استعمال الصفحات الاشهارية على شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك).
وذكرت من جهة اخرى، انه تم تامين كافة المواد الانتخابية بالمركز الرئيسي وان الهيئة باتت مستعدة ليوم الاقتراع الرسمي للانتخابات التشريعية، الاحد المقبل، حيث انهت عملية تحيين السجل الانتخابي الذي يعد 323471 ناخبا وناخبة سيتوجهون الاحد المقبل ل208 مراكز اقتراع تضم 647 مكتبا .
كما تولت الهيئة خلال الفترة المنقضية التركيز على مزيد تكوين كامل العاملين بالهيئة من مراقبين وغيرهم والقيام بتغييرات في فرق الرقابة ورئاسة المكاتب والمراكز بعد مراجعة مختلف الاشكاليات التي تم رصدها خلال الدور الاول من الانتخابات الرئاسية.
وطالبت عياد الجهات المسؤولة بتحسين ظروف العمل بالمركز الرئيسي للفرز، ومزيد تعزيز اسطول النقل المتوفر للهيئة لاستغلاله في المتابعة يوم الصمت الانتخابي ولاسيما يوم الاقتراع الرسمي.
واوضحت عياد ان ابرز تلك المخالفات تعلقت بتعليق القائمات والبيانات الانتخابية في خارج اماكنها والقيام بانشطة انتخابية دون اعلام الهيئة وتعليق القائمات دون التاشير عليها، واضافت ان الهيئة وجهت تنابيه للعديد من القائمات الانتخابية بشان استعمال الصفحات الاشهارية على شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك).
وذكرت من جهة اخرى، انه تم تامين كافة المواد الانتخابية بالمركز الرئيسي وان الهيئة باتت مستعدة ليوم الاقتراع الرسمي للانتخابات التشريعية، الاحد المقبل، حيث انهت عملية تحيين السجل الانتخابي الذي يعد 323471 ناخبا وناخبة سيتوجهون الاحد المقبل ل208 مراكز اقتراع تضم 647 مكتبا .
كما تولت الهيئة خلال الفترة المنقضية التركيز على مزيد تكوين كامل العاملين بالهيئة من مراقبين وغيرهم والقيام بتغييرات في فرق الرقابة ورئاسة المكاتب والمراكز بعد مراجعة مختلف الاشكاليات التي تم رصدها خلال الدور الاول من الانتخابات الرئاسية.
وطالبت عياد الجهات المسؤولة بتحسين ظروف العمل بالمركز الرئيسي للفرز، ومزيد تعزيز اسطول النقل المتوفر للهيئة لاستغلاله في المتابعة يوم الصمت الانتخابي ولاسيما يوم الاقتراع الرسمي.
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