الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تعرض رؤيتها لسنة 2030 بجميع مكاتب التشغيل في غضون أسبوعين

Mardi 01 Octobre 2019
وات - ستعرض الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل رؤيتها لسنة 2030 ،التي ستعتمد على الرقمنة لمواكبة التطور الرقمي وللتخلي عن الثقل الإداري، في جميع مكاتب التشغيل بالبلاد التونسية في غضون الأسبوعين القادمين، وفق ما أفاد به مدير عام الوكالة يوسف فنيرة في تصريح لـ /وات/ خلال زيارة أداها اليوم الثلاثاء إلى مكتب التشغيل بسليانة لللإطلاع عن وضعيته.
ولفت فنيرة إلى أنه قد تم منذ نحو أسبوع إنشاء حساب على "انستجرام" و "تويتر" خاصين بالوكالة وذلك في إطار تطوير عمل الوكالة والقطع مع الصورة القديمة للإدارة التي تشكو من ضعف في الاتصال والتواصل.
ودعا فنيرة شباب الجهة إلى الالتحاق بمركب التشغيل بسليانة الذي يعد من أفضل المركبات بالبلاد التونسية لإحتوائه عديد الدورات التدريبية في عدة مجالات تيسر لطالب الشغل الاندماج في المؤسسة.
من جهته، أكد رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بسليانة، نبيل الوسلاتي في تصريح ل(وات) أن مكتب التشغيل بسليانة يستقبل حوالي 3000 شخص سنويا يتم توجيههم إما للتكوين في العمل المستقل أو العمل المؤجر حسب رغبتهم.
وأوضح الوسلاتي أن الدورات التدريبية تشمل تقوية المهارات في مجالات القيادة وسهولة الانسجام في المجموعة لتسهيل الولوج إلى سوق الشغل فضلا عن دورات تكوينية اخرى ليصبح طالب الشغل باحث عن الشغل.
يذكر أن مركب التشغيل بسليانة يضم 3 مكاتب تشغيل بقعفور ومكثر وسليانة المدينة.
ولفت فنيرة إلى أنه قد تم منذ نحو أسبوع إنشاء حساب على "انستجرام" و "تويتر" خاصين بالوكالة وذلك في إطار تطوير عمل الوكالة والقطع مع الصورة القديمة للإدارة التي تشكو من ضعف في الاتصال والتواصل.
ودعا فنيرة شباب الجهة إلى الالتحاق بمركب التشغيل بسليانة الذي يعد من أفضل المركبات بالبلاد التونسية لإحتوائه عديد الدورات التدريبية في عدة مجالات تيسر لطالب الشغل الاندماج في المؤسسة.
من جهته، أكد رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بسليانة، نبيل الوسلاتي في تصريح ل(وات) أن مكتب التشغيل بسليانة يستقبل حوالي 3000 شخص سنويا يتم توجيههم إما للتكوين في العمل المستقل أو العمل المؤجر حسب رغبتهم.
وأوضح الوسلاتي أن الدورات التدريبية تشمل تقوية المهارات في مجالات القيادة وسهولة الانسجام في المجموعة لتسهيل الولوج إلى سوق الشغل فضلا عن دورات تكوينية اخرى ليصبح طالب الشغل باحث عن الشغل.
يذكر أن مركب التشغيل بسليانة يضم 3 مكاتب تشغيل بقعفور ومكثر وسليانة المدينة.
En continu
- Hier 23:51 قيادي في تحيا تونس يعلن دعمه لقيس سعيد
- Hier 21:49 فرنسا تودع رئيسها السابق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:31
|18:05
|15:31
|12:16
|06:14
|04:48
|
31°
|30°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-23
|30°-22
|24°-20
|26°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 418) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 194) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 531) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 456) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 260) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 176) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 330) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 952) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 563) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 651) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 984) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 923) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 657) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 351) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 270) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 023) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 671) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 216) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 094) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 959) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: سنية الدهماني: عبير موسى اخر سياسية تتحدث عن حماية تونس من الدواعش لاننا نعرف تاريخها