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توزر: المغربي رشيد المرابطي بطل ماراطون الترا الجريد في نسخته الثالثة بقطع 100 كلم في ثماني ساعات

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - أسندت جمعية الترا ماراتون تونس اليوم الاحد جوائز النسخة الثالثة من سياق الترا ماراتون الجريد الذي دارت فعالياته أمس السبت 28 سبتمبر وحاز المغربي رشيد المرابطي بطل الدورة الماضية كذلك الجائزة الأولى حيث قطع مسافة 100 كلم في حوالي ثماني ساعات و21 دقيقة و39 ثانية وهو رقم قياسي جديد لهذا العداء وفق ما أوضحته لوات راية بن قيزة مديرة الاتصال في السباق.

وآلت الجائزة الثانية للتونسي مصباح الأغا الذي قطع المسافة في عشر ساعات و17 دقيقة وكانت الجائزة الثالثة من نصيب المغربي رشيد العمامي العمراني ويعد من أبرز منافسي العداء المرابطي في المغرب قاطعا المسافة في 11 ساعة و18 دقيقة.


ومنحت المسابقة كذلك ثلاث جوائز لأفضل العداءات النساء وكانت المغربية بشرى لنغران صاحبة المرتبة الأولى في النساء والرابعة في الترتيب العام قاطعة المسافة في 11 ساعة و20 دقيقة ونالت الجائزة الثانية الفرنسية اوريان دو جردان والثالثة للألمانية جوديته افرز.

كما أشارت بن قيزة الى أن السباق شهد عدة مفاجآت منها خروج نحو خمسين متسابقا من المنافسة لوعورة التضاريس وارتفاع درجة الحرارة كما تمكن جميع المتسابقين في قطع مسافة الماراتون في أقل من عشرين ساعة وكانت أطول مسافة للمتسابقين ب 19 ساعة و57 دقيقة لعداء إيطالي وتحصلت المتسابقة التونسية يامنة سلامي صاحب أطول توقيت لدى السيدات ب 19 ساعة 29 دقيقة وشهد السباق مشاركة أصغر عداء وهو التونسي خليل بلقاسم المقيم مع عائلته في انقلترا بعمر 15 سنة.

  
  
     
  
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