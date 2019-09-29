بخروج النادي الصفاقسي ... كرة القدم التونسية تغيب عن بقية سباق كاس الكونفدرالية الافريقية

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - فشل النادي الصفاقسي في كسب رهان الترشح الى الدور المقبل لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه نادي بارادو الجزائري مساء الاحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في اياب الدور التمهيدي الثاني.
وكان النادي الصفاقسي انقاد الى الهزيمة في مباراة الذهاب بالجزائر العاصمة 1-3 ليخرج بالتالي من المسابقة بصفة مبكرة وهو الذي سبق له ان توج بلقبها في اربع مناسبات بين نظاميها القديم والحديث.
وبعد خروج النادي الصفاقسي، تكون كرة القدم التونسية خسرت ممثليها في المسابقة وذلك بعد انسحاب اتحاد بن قردان في وقت سابق امام بانداري الكيني رغم الانتصار ايابا 2-1 غير ان الخسارة ذهابا في نيروبي 0-2 حالت دون تاهل ابناء المدرب شكري الخطوي.
ر-امين
وكان النادي الصفاقسي انقاد الى الهزيمة في مباراة الذهاب بالجزائر العاصمة 1-3 ليخرج بالتالي من المسابقة بصفة مبكرة وهو الذي سبق له ان توج بلقبها في اربع مناسبات بين نظاميها القديم والحديث.
وبعد خروج النادي الصفاقسي، تكون كرة القدم التونسية خسرت ممثليها في المسابقة وذلك بعد انسحاب اتحاد بن قردان في وقت سابق امام بانداري الكيني رغم الانتصار ايابا 2-1 غير ان الخسارة ذهابا في نيروبي 0-2 حالت دون تاهل ابناء المدرب شكري الخطوي.
ر-امين
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Par:karimyousef (France )
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