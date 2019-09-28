تشريعية 2019-قفصة : القائمتان المستقلتان ''الرقي'' و''بلادي كيما نحلم بيها'' والقائمة الائتلافية ''كلنا للوطن'' تختار التواصل المباشر في حملاتها الدعائية للانتخابات

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمتان المستقلتان "الرقي" و"بلادي كيما نحلم بيها" والقائمة الائتلافية " كلنا للوطن"حملاتها الدعائية للانتخابات التشريعية المقرّر أجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم عن الدائرة الإنتخابية قفصة للتعريف ببرامجهم الإنتخابية.واختارت قائمة ' الرقي" في حملتها الدعائية التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات للتعريف عليهم بمعتمدية أم العرايس وذلك تزامنا مع السوق الاسبوعية بالمنطقة إضافة إلى التجوّل بكل من أحياء الكسيلة وأولاد وصيف للتعريف بأعضاء قائمتها.وذكرت رئيسة قائمة الرقي المستقلة جميلة مبروكي في تصريح لــ(وات) أنها في صورة نيلها ثقة الناخبين ستعمل على تحسين حركية نشاط مطار قفصة قصر الدولي والعناية بالبنية التحتية للطرقات والسكة الحديدية مع التسريع في إنجاز الطريق السيارة تونس قفصة.وأضافت رئيسة القائمة أنّها ستدفع نحو إحداث فضاء تجاري على الحدود مع الجزائر من خلال احداث معبر حدودي يربط قفصة بالجزائر وحث الدولة لبعث مشاريع كبرى لاستقطاب اليد العاملة وتشغيل العاطلين عن العمل مع تشجيع الشباب للانتصاب للحساب الخاص وتحسين الوضع البيئي وحل إشكال نقص المياه واحداث مستشفى جامعي إضافة إلى مراجعة وضعية التعليم بقفصة والتصدّي لظاهرة الانقطاع المبكّر عن الدراسة واحداث فضاءات ترفيهية شبابية والعناية بالقطاع الفلاحي والمرأه الريفية وتشجيعها.أما القائمة المستقلة "بلادي كيما نحلم بيها " فقامت بالتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات للتعريف ببرنامجها الإنتخابي في معتمدية زانوش.وصرّح الناطق الرسمي باسم القائمة المستقلة "بلادنا كيما نحلم بيها" لطفي حامدي، بأن القائمة اعدت برنامجا انتخابيا سيعمل على تاميم الثروات الباطنية بالجهة والبلاد وتدعيم القطاع الفلاحي وتنويع الأنشطة الاقتصادية وإحداث مناطق صناعية إضافة إلى العناية بذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخصوصية ومقاومة الفساد.وأشار لطفي حامدي إلى أن القائمة ستسعى تعميم دور الشباب والملاعب الرياضية بالمناطق الريفية وتحسين الوضع الصحي بالجهة من خلال إحداث مستشفى جامعي والاسراع في إنجاز طريق السيارة قفصة تونس والنهوض بالنقل الحديدي والحدّ من ظاهرة البطالة لدى الشباب من خلال بعث مشاريع خاصة. في حين خيّرت القائمة الائتلافية "كلنا الوطن" التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات اليوم السبت بكل من قفصة المدينة ومعتمديات الرديف وام العرايس والمتلوي.وقال رئيس القائمة الائتلافية "كلنا للوطن" بويحيى حمودة ان برنامجه الإنتخابي سيعمل على إحداث بنك جهوي ممول من شركة فسفاط قفصة لتمويل مشاريع للشباب العاطل عن العمل وإصلاح المنظومة التربوية وتخصيص مناب من عائدات الفسفاط للمشاريع التنموية الجهوية.وأضاف بويحيى في تصريحه لــ(وات)، أنه سيعمل على حماية الثروة المائية من الاستنزاف وتحسين البنية التحتية للطرقات وإيجاد حل للاكتظاظ المروري بقفصة المدينة مع تفعيل نشاط شركة البيئة والغراسة والبستنة وتسوية وضعيات عملة الحضائر والأراضي الاشتراكية.