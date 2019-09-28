تشريعية 2019- قفصة : مرشّحو قائمات أحزاب ''الخضر للتقدّم'' و''أوفياء للوطن'' و''حركة شباب تونس الوطني'' يواصلون حملاتهم الانتخابية

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- تحوّل يوم السبت مرشّحو حزب "الخضر للتقدّم" إلى معتمدية المتلوي من أجل الدعاية لقائمتهم وتوزيع بيانهم الانتخابي وحثّ الناخبين للتصويت لفائدتهم يوم الاحد 6 أكتوبر القادم.وقال رئيس القائمة عثمان عكرمي إنّ عديد المشاغل تؤرق سكّان ولاية قفصة وهو ما يتوجّب على النواب الذين ستفرزهم الانتخابات البرلمانية القادمة التركيز عليها وفي مقدّمتها معضلة نقص مياه الشرب والتلوّث الصناعي .وأوضح في تصريح لــ(وات) أن حزبه يقترح إنجاز محطّات لتحلية الماء كحلّ جذري لمشكل انقطاعات وإضطرابات الماء الصالح للشرب مضيفا أنّه على المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة والمختصة في إنتاج الفسفاط والاسمدة الكيميائية احترام المعايير الدولة البيئية في أنشطتها .ودعا في هذا السياق إلى تفعيل دور شركات البيئة وتنشيطها في مجالي البيئة والعمل البلدي وتنفيذ مشاريع مثل أحزمة خضراء حول المدن المنجمية مؤكّدا من ناحية أخرى أنه في حال نال حزبه ثقة الناخبين بدائرة قفصة فهو سيعمل على استكمال ملفّ تسوية الاراضي الدولية بالمعتمديات المنجمية .أمّا مرشّحو حزب "أوفياء للوطن" بدائرة قفصة فقد كانت معتمديتا زانوش والمظيلة وجهتيهم اليوم السبت لمواصلة حملتهم الانتخابية وشرح برنامجهم الانتخابي للناخبين لاستمالتهم وإقناعهم بالتصويت لفائدتهم.وذكر رئيس هذه القائمة نجم الدين رابحي أنّه يركّز أنشطته الدعائية على التواصل المباشر والتحاور مع الناخبين حول مشاغلهم وتطلعاتهم وشرح برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر القادم.وأضاف أن البرنامج الانتخابي لقائمته يتضمّن حلولا للقضايا التنموية بالجهة مثل التشغيل والبنية التحتية والصحة العمومية والفلاحة.وبيّن في هذا السياق أن تجديد شبكة توزيع مياه الشرب واحداث سدود جبلية وحفر آبار جديدة وجلب مياه البحر لأغراض صناعية تعتبر كلّها حلول لإشكالية نقص مياه الشرب والرّي بجهة قفصة .ويقترح برنامج قائمة حزب أوفياء للوطن تخصيص نسبة من عائدات مبيعات الفسفاط وتوظيفها لتمويل برامج تنموية ومشاريع خاصة لفائدة الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاصّ .كما كانت معتمدية زانوش يوم السبت محطّة انتخابية لقائمة حزب حركة شباب تونس الوطني لتوزيع مطوياتها الدعائية وشرح برنامجها الانتخابي من خلال لقاءات مباشرة مع الناخبين في هذه المعتمدية.ويرأس هذه القائمة رضا عمارة الذي يعتبر أن ولاية قفصة في حاجة إلى حلول عاجلة لمشكل نقص المياه من ذلك مثلا التعجيل بتنفيذ مشروع جلب مياه البحر لاستعمالات صناعية وتخصيص كل موارد الموائد بالحهة لأغراض الشرب والرّي.وقال رضا عمارة أن ملفّ البطالة هو على رأس أولويات برنامجه الانتخابي وانه يقترج في هذا الاطار القطع مع آليات التشغيل الهشّ وإيلاء عناية لتشغيل حاملي الشهائد العليا مضيفا في تصريح لــ(وات) أن قائمته تتطلّع لنيل ثقة الناخبين يوم 6 أكتوبر القادم باعتبار النقاط الواردة في برنامجه الانتخابي والتي أتت حسب قوله على كلّ مشاغل الجهة.وذكر أنه يتعهّد بالسعي إلى تفعيل دور شركات البيئة لتصبح شركات منتجة بالاضافة إلى تحسين ظروف العمل بكل المؤسسات الصحية بالجهة وتجهيزها بالمعدّات والتجهيزات الطبية التي تنفصها.وانتقد رئيس هذه القائمة عدم إيفاء الحكومات السابقة بتعهداتها تجاه الجهة وخاصة على صعيد عدم استكمال عدد من المشاريع الكبرى في مجالات الطرقات والغاز الطبيعي والصحة والتطهير.وتعدّ الدائرة الانتخابية بقفصة، 222 ألف و57 ناخبا وناخبة مسجلين بالسجلات الانتخابية، وتتنافس يوم 6 أكتوبر القادم، 70 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بهذه الدائرة (25 حزبية و11 ائتلافية و34 قائمة مستقلّة)، من أجل نيل ثقة هؤلاء الناخبين والفوز بمقاعد الدائرة بالبرلمان والبالغ عددها 7 مقاعد.