تشريعية 2019- قفصة: مرشّحو أحزاب ''الاتحاد الشعبي الجمهوري'' و''التيار الديمقراطي'' و''المؤتمر من أجل الجمهورية'' يواصلون حملاتهم الانتخابية في مناطق مختلفة

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- كانت منطقة "سيدي عيش" الشرقية من ولاية قفصة اليوم الجمعة وجهة مرشّحي قائمة الحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري للانتخابات البرلمانية بدائرة قفصة للقيام بأنشطة ميدانية دعائية تركّزت على التواصل المباشر مع الناس لشرح برنامج هذه القائمة.واعتبر رئيس هذه القائمة عبد الرزاق شكري في تصريح لــ(وات) أنّه على الناخب أن يتحمّل مسؤوليته يوم 6 أكتوبر القادم ويصوّت لمن سيخدم مصالح التونسيين ويختار مرشّحي الاحزاب غير المرتبطة بالخارج حسب قوله مضيفا أن الناخبين لابد ان يعوا أن الاقتصاد التونسي بشكله الحالي عاجز على خلق منوال تنموي تسفيد منه كل الجهات والفئات.وذكر عبد الرزاق شكري أن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يملك رؤية وتصوّرات هي عبارة عن بديل للتوجهات الاقتصادية للحكومات السابقة يقوم على الحمائية الاقتصادية باعتبارها الحلّ الوحيد الممكن للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ما يفرزه خيار الحمائية من خلق للثروة وللنمو ولمواطن الشغل ومن تكريس لسيادة البلاد على مقدّراتها وثرواتها.وتعهّد رئيس قائمة الحزب الشعبي الجمهوري بخلق قطب صناعي لتحويل المنتجات الفلاحية بشمال ولاية قفصة .كما كانت اليوم الجمعة مدينتا أم العرائس وقفصة محطّتين لقائمة حزب التيار الديمقراطي لمواصلة حملته الانتخابية للانتخابات البرلمانية بدائرة قفصة حيث قام رئيس القائمة عماد حرشاني وأعضاء قائمته وأنصار هذا الحزب بجولات للاتصال المباشر مع الناخبين ودعوتهم للتصويت لفائدة هذه القائمة.وأوضح عماد حرشاني لــ(وات) أن هناك ملفّات عاجلة لابد على نواب الجهة الذين ستفرزهم إنتخابات يوم 6 أكتوبر القادم من مباشرة العمل عليها وهي بالخصوص الوضع الصحّي بالجهة الذي وصفه بالكارثي ووضع قطاع التربية والتعليم وخاصة فيما يتعلّق بتدهور نتائج التلاميذ في الامتحانات الوطنية. وأضاف في نفس السياق أن النوّاب مطالبون كذلك بمعالجة موضوع الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بالجهة مبينا من ناحية أخرى أن لقائمة حزب التيار الديمقراطي رؤية مستقبلية لولاية قفصة التي همّشتها حكومات ما قبل الثورة وبعدها .واعتبر عماد حرشاني أنه آن الاوان للدولة أن تتحمّل مسؤلياتها تجاه ولاية قفصة عوض التعويل على شركة فسفاط قفصة وذلك من خلال تنويع النسيج الاقتصادي بتطوير قطاع الفلاحة وتثميين المواد الانشائية والمخزون التقليدي وتنشيط قطاع السياحة.أمّا قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد ركّزت نشاطها الدعائي اليوم الجمعة في معتمدية المظيلة حيث كان لرئيسها سفيان معامرية وبقية أعضاء القائمة وعدد من أنصارها اتصالات مباشرة عبر آلية طرق الابواب .وذكر سفيان معامرية أنّ ملفّ مياه الشرب سيكون ضمن أولوياته في حال فازت قائمته في الانتخابات التشريعية القادمة مضيفا أن هناك حلولا يمكنها أن تسهم في معالجة انقطاعات الماء ومنها على وجه الخصوص بعث هيكل يعنى بترشيد إستهلاك المياه وإحداث خزّانات كبيرة لتخزين المياه .وأكّد انّ قائمته تطرح حلّ ملفّ الاراضي الدولية والاشتراكية والاسراع بإنجاز المشاريع المعطّلة ومتابعة إنجازها وتفعيل دور شركات البيئة وسن قانون اساسي لها ومراجعة القوانين الاساسية لشركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية في اتجاه تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان هذه الشركات.وتدعو قائمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قفصة كذلك إلى تفعيل الدستور في باب الشلطة المحلية وإلى تطبيق ضريبة الانتصاب على الشركات المنتصبة في الجهة بما يدعم موارد البلديات ويساعدها على أداء دورها.وانتقد رئيس هذه القائمة سفيان معامرية كذلك تملّص الدولة من مسؤوليتها اتجاه جهة قفصة والتعويل فقط على شركة فسفاط قفصة في التشغيل.وتعدّ الدائرة الانتخابية بقفصة، 222 ألف و57 ناخبا وناخبة مسجلين بالسجلات الانتخابية، وتتنافس يوم 6 أكتوبر القادم، 70 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بهذه الدائرة (25 حزبية و11 ائتلافية و34 قائمة مستقلّة)، من أجل نيل ثقة هؤلاء الناخبين والفوز بمقاعد الدائرة بالبرلمان والبالغ عددها 7 مقاعد.