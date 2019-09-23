تشريعية 2019/قفصة: القائمتان المستقلتان ''مستقبل شبابنا'' و''تحيا قفصة'' تواصلان حملتهما الدعائية للانتخابات

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمتان المستقلتان "مستقبل شبابنا" و"تحيا قفصة"، المترشحتان للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم، عن الدائرة الإنتخابية قفصة، حملتيهما الدعائية عن طريق التواصل المباشروتنظيم مقهى سياسي للتعريف ببرنامجهما الانتخابي.وخيرت القائمة المستقلة "مستقبل شبابنا"، اليوم الاثنين، التواصل المباشر مع المواطنين بكل من أحياء المندرة 1 والمندرة 2 بمعتمدية القصر، وتوزيع مطويات تحتوي على برنامجها الإنتخابي.وأفاد رئيس القائمة المستقلة "مستقبل شبابنا"، زيد حامدي، أانه في صورة نيله ثقة الناخبين، سيعمل على خلق مواطن شغل للتقليص من حدة البطالة، بدعم المبادرات الخاصة، إضافة إلى تطوير الخدمات الصحية العمومية، وتفعيل عمل شركات البيئة والغراسة والبستنة، من خلال إعداد القانون الأساسي الخاص بها، مع العمل بالطرق العلمية الممكنة على حل معضلة المياه بولاية قفصة، والتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة بالجهة.أما القائمة المستقلة "تحيا قفصة"، فقد قامت بتنظيم "مقهى سياسي" بمعتمدية بلخير مع المواطنين، للاستماع إلى مشاغلهم وانتظاراتهم، مع توزيع مطويات للتعريف ببرنامجها الإنتخابي.وفي هذا الصدد، صرح رئيس القائمة المستقلة "تحيا قفصة"، عادل عباس، أن برنامجه الإنتخابي ينص على فتح ملف تعطل الاستثمار الخاص بالجهة، من أجل توفير فرص الشغل للشباب، مع تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وذلك للاستفادة من امتيازاته المخولة للجهات التي تنتصب بها المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى تطوير منظومة التربية والتعليم، وتفعيل منظومة التكوين المهني، وبعث مراكز جديدة واختصاصات تواكب متطلبات سوق الشغل.وأضاف في تصريح ل"وات" أنه سيسعى إلى تفعيل مشروع المعبر الحدودي عقلة سيد أحمد بمعتمدية سيدي بوبكر المعطل منذ سنة 2012، مع جلب مستثمرين في ميادين الصناعة بالتنسيق مع الشباب من ذوي الخبرة وحاملي الشهائد العليا، وتفعيل نشاط شركة البيئة والغراسة والبستنة، مع إيجاد حل لملف تشغيل مساعدي الصحة، والتنسيق مع السلط المركزية والمحلية لتهيئة محطة النقل البري، وإتمام ملف جرحى الثورة بصفة نهائية.يذكر أن ولاية قفصة تعد 222 ألفا و57 ناخبا وناخبة مرسّمين بالسجل الانتخابي، ويبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 70 قائمة حزبية وإئتلافية ومستقلّة سوف تتنافس من أجل الفوز بمقاعد دائرة قفصة في البرلمان والبالغ عددها 7 مقاعد.