Radio Babnet Tunisie On Air: Asmahan - Emta Hatearaf  

جمعية القضاة: وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس سينشر بيانا في الإجراءات الخاصة بالشكايات المتعلقة بالجهاز السري

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
وات - أعلن وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس، أنه "سيتولى رسميا نشر بيان إجرائي تفصيلي في جملة الشكايات الثلاثة المتعلقة "بالجهاز السرّي"، لطمأنة الرأي العام على سلامة مسارها الإجرائي، وفق ما أوردته جمعية القضاة التونسيين في بلاغ نشرته اليوم الإثنين.

وأضافت الجمعية في هذا البلاغ، عقب لقاء مكتبها التنفيذي اليوم بوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، أنه أفاد بأنّ "جميع الشكايات تمّ التعامل معها بالجدية اللازمة وتمّ فتح الأبحاث فيها دون تأخير. كما أن الإجراءات والسماعات استمرت في شأنها بصفة مسترسلة إلى حدود 14 سبتمبر 2019 تاريخ آخر سماع".


كما التقى المكتب التنفيذي للجمعية اليوم بالوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، للنظر في مدى التقدّم في مسألة التحقيق في الأحداث التي وقعت يوم 19 سبتمبر 2019 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، من أجل تحديد المسؤوليات وإنهاء هذه الظاهرة.

وقد أكد الوكيل العام، وفق بلاغ الجمعية، أنه "استكمل مرحلة تجميع المعطيات المادية بشأن الأحداث المذكورة وأنه سيفتح اليوم بحثا تحقيقيا في كلّ من تورّط فيها وأنّه حريص على التعاطي مع المسألة بكامل الجدية".

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قد عبّر لدى لقائه السبت الماضي، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عن تمسّكه بفتح تحقيق في الأحداث الخطيرة وتحميل المسؤوليّات للمتورطين فيها، مؤكدا عدم التراجع عن التحرّكات التي تمّ إقرارها من قبل الجمعيّة إلاّ بفتح التحقيق القضائي لمحاسبة كلّ من ثبت تورّطه في الإعتداء الذي تمّ على وكيل الجمهوريّة وعلى المحكمة بصفتها مقرا سياديا.


وحمل المكتب التنفيذي للجمعية، المجلس الأعلى للقضاء، "مسؤولياته في حل الأزمة، باعتباره مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله"، معتبرا أن "انفراج الأزمة وإيجاد الحلول لها لا يمكن أن يكون على حساب القضاء والقضاة والسلطة القضائيّة عموما".
يُذكر أنّ هذه اللقاءات تتنزل في إطار "متابعة المكتب التنفيذي للجمعية لتداعيات الأحداث التي جدّت صبيحة يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 والمتمثّلة في قيام مجموعة من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع في ما يعرف بقضيّة "الجهاز السرّي" من اقتحام مكتب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
، وفي إطار تمسّكه بتحميل المسؤوليّات لكلّ من تورّط فيها".

  
  
     
  
cadre-2ca98096e2e258ece3954cafaf1004cb-2019-09-23 17:15:35






2 de 2 commentaires pour l'article 189636

Slimene  (France)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 18h 08m |           
@Jraidawalasfour.La justice en Tunisie ne peut rien contre ce collectif d'avocats parce qu'elle a échoué dans l'affaire des assassinats en cherchant à protéger Ennahdha,comme elle avait échoué dans les tueries de Sousse et Bardo!!

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 17h 47m |           
حماية مرفق القضاء،ومحاسبة من أجرم في حقّ السلطة القضائية

⚖ 🇹🇳 ⚖ 🇹🇳 ⚖ 🇹🇳 ⚖ 🇹🇳 ⚖ 🇹🇳



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 23 سبتمبر 2019 | 24 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:17 15:39 12:19 06:08 04:41
28°
 27° % 58 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
27°-2228°-2231°-2127°-2127°-21
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569260876|189636 3689|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires