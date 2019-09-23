تشريعية 2019-قابس: ياسين ابراهيم يقول ان الناخبين على وعي بمن سينتخبون

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- تواصل قائمة حزب "أفاق تونس" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس حملتها الانتخابية حيث زار رئيس الحزب ياسين إبراهيم اليوم الاثنين المطوية وقابس المدينة، تم خلالها التعريف بالبرنامج الانتخابي للقائمة التي ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها مقاومة التلوث وازالته من كل المدن الصناعية.وستعمل هذه القائمة على إرساء قطب صحي يستجيب لمتطلبات ولاية قابس من بنية تحتية وتجهيزات وموارد بشرية يتم ربطه مع المؤسسات الاستشفائية الوطنية، إلى جانب تفعيل الإمكانيات الفلاحية المتاحة للجهة، واسترجاع الموارد المائية، وترشيد استغلالها، وإحداث مشاريع صناعية واقتصادية مستدامة صديقة للبيئة وتتميز بالتشغيلية.وقال ياسين ابراهيم في تصريح ل(وات) بشان حظوظ الأحزاب في الانتخابات التشريعية أن الأحزاب التي حكمت البلاد في الفترة الأخيرة وأوصلتها إلى الوضع الحالي، لن تتحصل على نتيجة مماثلة لتلك التي تحصلت عليها في الانتخابات السابقة، وبين أن حزبه قد انسحب من الحكم عندما تبين له أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ معتبرا أن لأفاق تونس حظوظا طيبة في هذه الانتخابات لان الشعب على وعي بمن يعمل وبمن يتمتع بالمصداقية.وبين ان التونسيين يهتمون بالأحزاب السياسية التي تتمتع بسمعة طيبة وبمن يترأس القائمة الانتخابية خاصة بعد السياحة الحزبية التي شهدتها تونس والتي لم تساعد على الاستقرار الحكومي، واعتبر ان من يحكم ولا يحقق نتيجة، يكون عرضة لعقاب التصويت، وان كفاءة المترشح ومصداقيته وأخلاقه تمثل عنصرا هاما في تحديد اختيارات الناخبين.