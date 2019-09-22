تهاطل كميات متفاوتة الاهمية من الامطار بعدد من انحاء البلاد خلال 24 ساعة الاخيرة

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- سجل خلال 24 ساعة الاخيرة تهاطل كميات من الامطار 100 مم في بني خلاد و55 مم بمنزل بوزلفة من ولاية نابل و76 مم بتبرسق من ولاية باجة و64 مم بورويس من ولاية سليانة و60 مم بكل من السرس (ولاية الكاف) وبنبلة (ولاية المنستير).//ولاية تونس // تونس قرطاج 2 //ولاية بنزرت // بنزرت المدينة 8 / جومين 8 / العزيب 8 / غزالة 5 / سيدي احمد 9 / تينجة 10 / منزل بورقيبة 8 / غار الملح 5 / سجنان 24 / ماطر 10 / أوتيك 8 //ولاية نابل// نابل المحطة 13 / قليبية 2/ بئر بورقبة 33/ الحمامات 34/ نابل المدينة 18/ دار شعبان 25/ بني خيار 35/ قربة 46/ الميدة 12/ منزل تميم 3/ حمام الغزاز 3/ بوعرقوب 18/ الهوارية 3/ تكلسة 3/ سليمان 30/ بني خلاد 100/ منزل بوزلفة 55/ قرمبالية 33 //ولاية زغوان// مقرن 22 //ولاية باجة// باجة المدينة 9/ باجة المحطة 4/ باجة الجنوبية 16/ نفزة 10/ تيبار 18/ عمدون 8/ قبلاط 16/ سد سيدي سالم 23/ مجاز الباب 8/ تبرسق 76/ تستور 22 //ولاية جندوبة // جندوبة المدينة 9/ عين دراهم 9/ وادي مليز 3/ سد بوهرتمة 40/ فرنانة 18/ بني مطير 15/ بوسالم 21/ غار الدماء 5/ سد بربرة 9/ //ولاية الكاف// الكاف المدينة 12/ الدهماني 20/ بوليفة 7/ السرس 60/ الطويرف 3/ القصور 19/ القلعة الخصباء 8/ الساقية 6/ الجريصة 4/ نبر 9/ وادي ملاق 13 / K13 8 //ولاية سليانة// مدينة سليانة 44/ برقو 16/ بوعرادة 33/ عين بوسعدية 24/ بورويس 64/ قعفور 50/ كسرى 25/ الكريب 32/ مكثر 40/ الروحية 3 //ولاية سوسة// سوسة الميناء 32/ سدي الهاني 24/ سيدي بوعلي 12/ المسعدين 42/ كندار 30/ هرقلة 12/ حمام سوسة 25/ اكودة 5/ بوفيشة 27/ مطار النفيضة 9 //ولاية المنستير// المنستير الميناء 33/ معتمر 50/ الوردانين 49/ جمال 38/ زرمدين 20/ القصيبة 31/ صيادة 29/ طبلبة 12/ البقالطة 6/ الساحلين 38/ قصر هلال 29/ بنبلة 60/ المكنين 19/ بني حسان 27 / //ولاية المهدية// المهدية الميناء 20/ قصور الساف 12/ سيدي علوان 17/ بومرداس 31/ السواسي 12/ الشابة 4/ الجم 2/ اولاد الشامخ 2/ //ولاية سيدي بوزيد// بوزيد الشرقية 2/ بن عون 1/ بوزيد الغربية 2/ سوق الجديد 3/ جلمة 2/ ببر لحفي 1/ السبالة 1 //ولاية القيروان// القيروان 6/ الوسلاتية 13/ حفوز 4/ الشبيكة 8/ بوحجلة 2/ السبيخة 45/ العلا 10/ نصر الله 5/ عين جلولة 13/ الشراردة 1/ الحاجب 3/ العلم 32/ منزل المهيري 7 //ولاية القصرين// القصرين الشمالية 6/ القصرين 4/ تالة 7/ فوسانة 6/ سبيطلة 2/ سبيبة 7/ حيدرة 6/ حاسي الفريد 1/ جدليان 2/ العيون 2 //ولاية قابس// قابس 1 2- أهمّ الظواهر الجوية المسجلة : - تساقط البرد بالكريب وبورويس ( ولاية سليانة ) باللاس وبوصليعة والمرجي والابار والسرس الشمالية من معتمدية السرس وعين فضيل من معتمدية القصور والزوارين من معتمدية الدهماني (ولاية الكاف ) م/ل ش