تشريعية 2019- صفاقس 1 : تواصل انشطة مختلف القائمات المترشحة بنسق متفاوت عبر تركيز الخيمات الدعائية وسط الاسواق الاسبوعية والتواصل المباشر مع المواطنين

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - في اليوم التاسع من حملة الانتخابات التشريعية، تواصل مختلف القائمات المترشحة للمجلس التشريعي القادم عن دائرة صفاقس1 أنشطتها الدعائية للتعريف ببرامجها الانتخابية بنسق متفاوت معتمدة أساسا على تركيز الخيمات الدعائية وسط الاسواق الاسبوعية والتواصل المباشر مع المواطنين .
وقد اعتمدت قائمة "تونس اخرى" الائتلافية على التواصل المباشر مع المواطنين داخل السوق الاسبوعية في العامرة والسبعي في ساقية الدائر وجبناينة ومنطقتي بوجربوع ومنزل شاكر، حيث تولى أعضاؤها توزيع مطويات على المواطنين وتعريفهم بابرز تعهداتهم النيابية التي تقوم اساسا على تشغيل الشباب وايلاء اهمية للمناطق المهمشة التابعة لدائرة صفاقس1 فيما يخص البنية التحتية والمدارس والنقل والصحة ودعم القطاع الفلاحي وفق ما ذكره رئيس القائمة محمد البهلول لمكتب (وات) مضيفا أن "إصلاح النظام الجبائي والعقاري والاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية والدفاع على حق المتقاعدين والعائلات المعوزة من أوكد اهتماماتهم".
من جهتهم قام اعضاء قائمة "علي بن خليفة" المستقلة بجولة وسط منطقتي السديرات الجنوبية" و"السديرات الشمالية" ببئر علي بن خليفة حيث التقوا بالمواطنين ووزعوا بيانهم الانتخابي الذي يتضمّن عدّة نقاط أبرزها بعث مشاريع كبرى بالمناطق التابعة لصفاقس1 لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل والاعتناء بالبنية التحتية واعطاء قسط من الاراضي الدولية والضيعات الفلاحية لفائدة خريجي الجامعات لبعث مشاريع وفك العزلة عن المعتمديات التابعة لصفاقس1 من خلال بعث مراكز للصحة العمومية بها ودعمها بالات حديثة وبعث منشآت رياضية وثقافية لفائدة الشباب والاطفال وايلاء اهمية للقطاع الفلاحي بهذه المناطق من خلال تجديد غابات الزيتون ودعم قطاع الصيد البحري بمنطقتي "اللوزة" و"قرقنة" والسعي من اجل جعل منطقتي سيدي منصور وقرقنة وجهة سياحية، وفق ما ذكره رئيس القائمة نجم الدين بن علي .
وبدورها واصلت قائمة "حركة النهضة" الحزبية حملتها الانتخابية من خلال تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنطقة الغرابة حيث اعتمد أعضاؤها على التواصل المباشر مع المواطنين ووزعوا مطويات تعرف ببرنامجهم الانتخابي اما قائمة "يد وحدة" الائتلافية فقد نوعت انشطتها في اليوم التاسع من الحملة من خلال نصب خيمة دعائية تنشيطية وسط السوق الاسبوعية في الغرابة واخرى بمفترق منطقة ساقية الدائر ومثلها بمنطقة "السدرة" بساقية الزيت كما قام عدد اخر من اعضاء القائمة بجولة وسط معتمدية جبنيانة حيث تواصلوا مباشرة بالمواطنين ووزعوا مطويات تعرف ببرنامجهم الانتخابي.
وقد اعتمدت قائمة "تونس اخرى" الائتلافية على التواصل المباشر مع المواطنين داخل السوق الاسبوعية في العامرة والسبعي في ساقية الدائر وجبناينة ومنطقتي بوجربوع ومنزل شاكر، حيث تولى أعضاؤها توزيع مطويات على المواطنين وتعريفهم بابرز تعهداتهم النيابية التي تقوم اساسا على تشغيل الشباب وايلاء اهمية للمناطق المهمشة التابعة لدائرة صفاقس1 فيما يخص البنية التحتية والمدارس والنقل والصحة ودعم القطاع الفلاحي وفق ما ذكره رئيس القائمة محمد البهلول لمكتب (وات) مضيفا أن "إصلاح النظام الجبائي والعقاري والاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية والدفاع على حق المتقاعدين والعائلات المعوزة من أوكد اهتماماتهم".
من جهتهم قام اعضاء قائمة "علي بن خليفة" المستقلة بجولة وسط منطقتي السديرات الجنوبية" و"السديرات الشمالية" ببئر علي بن خليفة حيث التقوا بالمواطنين ووزعوا بيانهم الانتخابي الذي يتضمّن عدّة نقاط أبرزها بعث مشاريع كبرى بالمناطق التابعة لصفاقس1 لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل والاعتناء بالبنية التحتية واعطاء قسط من الاراضي الدولية والضيعات الفلاحية لفائدة خريجي الجامعات لبعث مشاريع وفك العزلة عن المعتمديات التابعة لصفاقس1 من خلال بعث مراكز للصحة العمومية بها ودعمها بالات حديثة وبعث منشآت رياضية وثقافية لفائدة الشباب والاطفال وايلاء اهمية للقطاع الفلاحي بهذه المناطق من خلال تجديد غابات الزيتون ودعم قطاع الصيد البحري بمنطقتي "اللوزة" و"قرقنة" والسعي من اجل جعل منطقتي سيدي منصور وقرقنة وجهة سياحية، وفق ما ذكره رئيس القائمة نجم الدين بن علي .
وبدورها واصلت قائمة "حركة النهضة" الحزبية حملتها الانتخابية من خلال تركيز خيمة دعائية وسط السوق الاسبوعية بمنطقة الغرابة حيث اعتمد أعضاؤها على التواصل المباشر مع المواطنين ووزعوا مطويات تعرف ببرنامجهم الانتخابي اما قائمة "يد وحدة" الائتلافية فقد نوعت انشطتها في اليوم التاسع من الحملة من خلال نصب خيمة دعائية تنشيطية وسط السوق الاسبوعية في الغرابة واخرى بمفترق منطقة ساقية الدائر ومثلها بمنطقة "السدرة" بساقية الزيت كما قام عدد اخر من اعضاء القائمة بجولة وسط معتمدية جبنيانة حيث تواصلوا مباشرة بالمواطنين ووزعوا مطويات تعرف ببرنامجهم الانتخابي.
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