المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تجني ارباحا صافية بقيمة 297 مليون دينار خلال سنة 2018

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - كشفت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عن تحقيق نتيجة صافية ناهزت 297 مليون دينار (م د)، خلال سنة 2018، أي بزيادة قدرها 186 م د مقارنة بسنة 2017 (111 م د).
وأضافت الشركة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني حول نتائج سنة 2018، أن عائداتها ارتفعت ، خلال سنة 2018 الى 1646 م د، مقابل 1226 م د، سنة 2017، بارتفاع يعادل 420 م د.
وبينت المعطيات ان هذه النتائج سجلت بفضل بيع البترول الخام الذي زاد بقيمة 263 م د والغاز الطبيعي (152 م د) وغاز البترول المسال (5 م د).
وأوضحت الشركة، في سياق معطيات حول قطاع البترول الخام، أنّ ارتفاع سعر البرميل من 52،610 دولار أمريكي، خلال سنة 2017، إلى 68،600 دولارا، سنة 2018، أثّر إيجابيا على الايرادات بنحو 221 م د.
وأدّى تراجع الكمّيات المسوّقة بنحو 240 الف برميل الى انعكاس سلبي بنحو 31 م د فيما ساهم ارتفاع سعر صرف الأورو مقابل الدينار ما بين سنتي 2017 و 2018 الى تغذية الايرادات بقيمة 73 م د.
وأفضى ارتفاع معدل شراء الغار الطبيعي من 199،710 دولار امريكي، سنة 2017، الى 283،480 دولار، سنة 2018، إلى تحقيق المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عائدات بقيمة 147 م د، لكن تراجع الكميات على اساس سنوي عرّض الشركة الى خسائر ناهزت 47 م د.
ولفتت الشّركة الى أنّ أعباء الاستغلال نمت سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، لتسجل زيادة بنحو 135 م د من بينها زيادة أعباء الموظفين بنحو 7 م د.
ودفعت الشركة ضرائب على الأرباح المحققة سنة 2018، بقيمة بلغت 366 م د مقابل 232 م د، خلال سنة 2017، مما يشكل ارتفاعا بنحو 134 م د.
وأضافت الشركة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني حول نتائج سنة 2018، أن عائداتها ارتفعت ، خلال سنة 2018 الى 1646 م د، مقابل 1226 م د، سنة 2017، بارتفاع يعادل 420 م د.
وبينت المعطيات ان هذه النتائج سجلت بفضل بيع البترول الخام الذي زاد بقيمة 263 م د والغاز الطبيعي (152 م د) وغاز البترول المسال (5 م د).
وأوضحت الشركة، في سياق معطيات حول قطاع البترول الخام، أنّ ارتفاع سعر البرميل من 52،610 دولار أمريكي، خلال سنة 2017، إلى 68،600 دولارا، سنة 2018، أثّر إيجابيا على الايرادات بنحو 221 م د.
وأدّى تراجع الكمّيات المسوّقة بنحو 240 الف برميل الى انعكاس سلبي بنحو 31 م د فيما ساهم ارتفاع سعر صرف الأورو مقابل الدينار ما بين سنتي 2017 و 2018 الى تغذية الايرادات بقيمة 73 م د.
وأفضى ارتفاع معدل شراء الغار الطبيعي من 199،710 دولار امريكي، سنة 2017، الى 283،480 دولار، سنة 2018، إلى تحقيق المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عائدات بقيمة 147 م د، لكن تراجع الكميات على اساس سنوي عرّض الشركة الى خسائر ناهزت 47 م د.
ولفتت الشّركة الى أنّ أعباء الاستغلال نمت سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، لتسجل زيادة بنحو 135 م د من بينها زيادة أعباء الموظفين بنحو 7 م د.
ودفعت الشركة ضرائب على الأرباح المحققة سنة 2018، بقيمة بلغت 366 م د مقابل 232 م د، خلال سنة 2017، مما يشكل ارتفاعا بنحو 134 م د.
En continu
- 15:24 قيس سعيد كما ولدته أمه..
- 00:05 وما بدلوا تبديلا....
- Hier 23:01 السعودية: الشرطة تقبض على الأب معذب الرضيعة
- Hier 22:58 هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟
- Hier 22:50 قصة التوافق..
- Hier 19:58 النظام الايراني يستجدي حربا عسكرية
- Hier 18:26 الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج
- Hier 12:54 من شعب تونس و مني أهدي.. لشعب مصر تحية
- Hier 12:44 رد بالك تسأل سي قيس حتى ربع سؤال !
- Hier 12:38 للمرة الأولى.. "ناسا" تطلق اسم عالم مصري على
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:40
|12:19
|06:07
|04:40
|
31°
|30°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|30°-23
|29°-23
|28°-22
|31°-21
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 465) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 423) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 994) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 765) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 019) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 571) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 905) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 171) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 077) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 518) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 140) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 64 103) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 936) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 158) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 516) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 501) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 012) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 846) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 672) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 474) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: قيس سعيد للعربية: سنبقى منفتحين على محيطنا الاقليمي دون التدخل في شؤون الدول