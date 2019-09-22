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المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تجني ارباحا صافية بقيمة 297 مليون دينار خلال سنة 2018

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - كشفت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عن تحقيق نتيجة صافية ناهزت 297 مليون دينار (م د)، خلال سنة 2018، أي بزيادة قدرها 186 م د مقارنة بسنة 2017 (111 م د).
وأضافت الشركة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني حول نتائج سنة 2018، أن عائداتها ارتفعت ، خلال سنة 2018 الى 1646 م د، مقابل 1226 م د، سنة 2017، بارتفاع يعادل 420 م د.
وبينت المعطيات ان هذه النتائج سجلت بفضل بيع البترول الخام الذي زاد بقيمة 263 م د والغاز الطبيعي (152 م د) وغاز البترول المسال (5 م د).
وأوضحت الشركة، في سياق معطيات حول قطاع البترول الخام، أنّ ارتفاع سعر البرميل من 52،610 دولار أمريكي، خلال سنة 2017، إلى 68،600 دولارا، سنة 2018، أثّر إيجابيا على الايرادات بنحو 221 م د.

وأدّى تراجع الكمّيات المسوّقة بنحو 240 الف برميل الى انعكاس سلبي بنحو 31 م د فيما ساهم ارتفاع سعر صرف الأورو مقابل الدينار ما بين سنتي 2017 و 2018 الى تغذية الايرادات بقيمة 73 م د.
وأفضى ارتفاع معدل شراء الغار الطبيعي من 199،710 دولار امريكي، سنة 2017، الى 283،480 دولار، سنة 2018، إلى تحقيق المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عائدات بقيمة 147 م د، لكن تراجع الكميات على اساس سنوي عرّض الشركة الى خسائر ناهزت 47 م د.
ولفتت الشّركة الى أنّ أعباء الاستغلال نمت سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، لتسجل زيادة بنحو 135 م د من بينها زيادة أعباء الموظفين بنحو 7 م د.
ودفعت الشركة ضرائب على الأرباح المحققة سنة 2018، بقيمة بلغت 366 م د مقابل 232 م د، خلال سنة 2017، مما يشكل ارتفاعا بنحو 134 م د.


  
  
     
  
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