تشريعية 2019-قابس: اتصالات مباشرة لقائمة حركة نداء تونس بالمواطنين

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- كانت اليوم الاحد لقائمة نداء تونس المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس، اتصالات مباشرة مع المواطنين بالسوق الأسبوعية بالجهة حيث تولت القائمة توزيع برنامجها الانتخابي على المواطنين وهو برنامج تعهدت من خلاله بإيجاد حلول فعلية وانية للحد من مخاطر التلوث والتوقف عن استنزاف المائدة المائية من طرف الشركات الصناعية، وايجاد حلول بديلة بالإسراع في انجاز محطات تحلية مياه البحر بكل من قابس والزارات وإحداث أبار عميقة بالمعتمديات لدعم واسترجاع مكانة الفلاحة بالولاية.كما تعهدت القائمة الانتخابية بالترفيع في عدد المعتمديات وبإيجاد مستثمرين اجانب لمشروع المستشفى الجامعي الجديد وبإحداث مستشفيات جهوية بكل من الحامة ومارث ومستشفيات محلية ببقية المعتمديات الى جانب تفعيل مشروع المنطقة السياحية بشط الحمروني بقابس الجنوبية والمدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة وتدعيم نشاط الميناء التجاري بقابس وتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات.وتعهدت هذه القائمة بتنشيط السياحة الجبلية وبتثمين وإعادة الاعتبار للموروث التقليدي على غرار مرقوم وذرف وتوجان وبإيجاد حل جذري لمعضلة التنقل بالقطار بين قابس والعاصمة واعطاء قطاعات التربية والثقافة والرياضة الاهتمام الذي تستحقه.