تشريعية 2019-قابس: اتصالات مباشرة لقائمة حركة نداء تونس بالمواطنين

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - كانت اليوم الاحد لقائمة نداء تونس المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس، اتصالات مباشرة مع المواطنين بالسوق الأسبوعية بالجهة حيث تولت القائمة توزيع برنامجها الانتخابي على المواطنين وهو برنامج تعهدت من خلاله بإيجاد حلول فعلية وانية للحد من مخاطر التلوث والتوقف عن استنزاف المائدة المائية من طرف الشركات الصناعية، وايجاد حلول بديلة بالإسراع في انجاز محطات تحلية مياه البحر بكل من قابس والزارات وإحداث أبار عميقة بالمعتمديات لدعم واسترجاع مكانة الفلاحة بالولاية.
كما تعهدت القائمة الانتخابية بالترفيع في عدد المعتمديات وبإيجاد مستثمرين اجانب لمشروع المستشفى الجامعي الجديد وبإحداث مستشفيات جهوية بكل من الحامة ومارث ومستشفيات محلية ببقية المعتمديات الى جانب تفعيل مشروع المنطقة السياحية بشط الحمروني بقابس الجنوبية والمدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة وتدعيم نشاط الميناء التجاري بقابس وتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات.
وتعهدت هذه القائمة بتنشيط السياحة الجبلية وبتثمين وإعادة الاعتبار للموروث التقليدي على غرار مرقوم وذرف وتوجان وبإيجاد حل جذري لمعضلة التنقل بالقطار بين قابس والعاصمة واعطاء قطاعات التربية والثقافة والرياضة الاهتمام الذي تستحقه.
كما تعهدت القائمة الانتخابية بالترفيع في عدد المعتمديات وبإيجاد مستثمرين اجانب لمشروع المستشفى الجامعي الجديد وبإحداث مستشفيات جهوية بكل من الحامة ومارث ومستشفيات محلية ببقية المعتمديات الى جانب تفعيل مشروع المنطقة السياحية بشط الحمروني بقابس الجنوبية والمدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة وتدعيم نشاط الميناء التجاري بقابس وتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات.
وتعهدت هذه القائمة بتنشيط السياحة الجبلية وبتثمين وإعادة الاعتبار للموروث التقليدي على غرار مرقوم وذرف وتوجان وبإيجاد حل جذري لمعضلة التنقل بالقطار بين قابس والعاصمة واعطاء قطاعات التربية والثقافة والرياضة الاهتمام الذي تستحقه.
En continu
- 15:24 قيس سعيد كما ولدته أمه..
- 00:05 وما بدلوا تبديلا....
- Hier 23:01 السعودية: الشرطة تقبض على الأب معذب الرضيعة
- Hier 22:58 هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟
- Hier 22:50 قصة التوافق..
- Hier 19:58 النظام الايراني يستجدي حربا عسكرية
- Hier 12:54 من شعب تونس و مني أهدي.. لشعب مصر تحية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:40
|12:19
|06:07
|04:40
|
31°
|28°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-22
|29°-23
|28°-22
|31°-21
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 503) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 431) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 994) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 777) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 021) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 584) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 905) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 171) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 090) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 519) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 277) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 64 105) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 945) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 158) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 517) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 501) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 043) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 859) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 673) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 487) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:Azzah (France )
Sur: رياض الصيداوي : أخطر جملة قالها قيس سعيّد ''التطبيع مع اسرائيل جريمة وخيانة عظمي''، الله يسترو