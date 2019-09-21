المنستير: تشغيل الشباب والبيئة سيكونان من أولويات قائمة الحزب الدستوري الحرّ في حال نجاحها في الانتخابات التشريعية

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- تعهد رئيس قائمة المنستير للحزب الدستوري الحر،ّ عياض علاق، لناخبيه، في حال نجاح قائمته في الانتخابات التشريعية 2019، بأن يكون ملفا تشغيل الشباب والبيئة من الأوليات التي ستدافع عليها القائمة.وأوضح علاق في تصريح ل"وات" مساء السبت بمدينة بوحجر من ولاية المنستير، على هامش حملته الانتخابية التشريعية، أنّ مشكل البيئة يشمل تلوث خليج المنستير والسباخ ومقاطع الطفل والتلوث الهوائي الناتج عن المصانع، معتبرا أنّ "الحل لمشكل البيئة تقني، ويمكن خلق مواطن شغل في مجال البيئة".وأكد أنّ من النقاط الهامّة في بيان القائمة الانتخابي، تقديم مبادرة تشريعية لتغيير الدستور لضمان التوازن بين السلطات، ومبادرات قانونية لتشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص، وذلك بتوفير تسهيلات جبائية، وتأجيل دفع القروض التي تكون بفائدة بسيطة، وتيسير مصادر التمويل للشباب مع البنوك والخواص والدولة.وتعهد عياض علاق لناخبيه بالعمل من أجل أن يتم إحداث منطقة صناعية بقصر هلال، وربط مدن ولاية المنستير كالوردانين والعميرات ومنزل فارسي وغيرها بخط ميترو الساحل، باعتبار أنّ المدن بولاية المنستير ذات كثافة سكانية وتعاني من مشاكل في مجال النقل، مؤكدا أيضا أهمية تطوير شبكة الطرقات بالحهة وإعادة اشعاع مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي المرتبطة به عدّة قطاعات كالسياحة والصناعات التقليدية وقطاع سيارات التاكسي والتصدير.كما ستعمل القائمة على توسعة موانئ الصيد البحري بالجهة وتجهيزها.وستقترح إعادة النظر في المنظومة التربوية بتدعيمها، وإحداث باكالوريا في التكون المهني، والاشتغال على القطاع الصحي، وتقديم مشاريع قوانين لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، لما لذلك من فائدة للبنوك وللمالية التونسية.