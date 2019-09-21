قائمة حركة الشعب بتطاوين: سالم الأبيض يدعو إلى إحداث مؤسسة وطنية للمواد الإنشائية بالجهة

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- طالب القيادي بحركة الشعب، سالم الأبيض، مساء اليوم السبت ، لدى إشرافه على اجتماع شعبي نظمته الحركة في إطار الحملة الانتخابية لقائمتها المترشحة للانتخابات التشريعية، بإحداث مؤسسة وطنية للمواد الإنشائية، اعتبارا للمخزون الهام من الجبس، وجعله مصدر الثروة الأبرز في الجهة، من حيث التصدير والتشغيل، على غرار شركة فسفاط قفصة في الجنوب الغربي.وذكر الأبيض بنضالية أبناء هذه الجهة، التي قال إنها "مازالت تعيش الفقر والخصاصة" وتدفع "ثمن انتفاضة شباب الكامور الذي برهن على وعيه ومشروعية مطالبه في الشغل والعدل التنمية الشاملة".ودعا الناخبين في الجهة إلى حسن اختيار نوابهم في البرلمان "لأن الخطأ في التصويت يعني الانتظار خمس سنوات"، مؤكدا أن المسؤولية عن قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والنقل، تقع كليا على الدولة، اعتبارا لما لهذه القطاعات الحيوية من تأثير مباشر على حياة المواطن.وبخصوص تعهدات قائمة حركة الشعب للانتخابات التشريعية، فقد تحدث رئيسها، عريفات شول، لمراسل "وات" عن البطالة المتفشية إذ تحتل ولاية تطاوين، على هذا الصعيد، المرتبة الأولى على المستوى الوطني، وتعثر أغلب المشاريع التنموية المبرمجة بالولاية، التي وصفها ب"المهمشة"، رغم الثروات البترولية والمواد الإنشائية والمائية المعتبرة التي تزخر بها.وأكد عريفات استعداده للدفاع بقوة عن مطالب أبناء الجهة، والمتمثلة خاصة في تركيز مشاريع صناعية كبرى بمختلف المناطق، وتجسيم أولوية التشغيل لأبناء الجهة في الشركات البترولية، وتفعيل التمييز الايجابي لتشغيل حاملي الشهائد العليا، وربط المنطقة الصناعية بأقرب الموانئ بواسطة خط حديدي، ودعم فلاحي الجهة وتمكينهم من الأراضي لاستصلاحها، والتركيز على دعم قطاعي الصحة والتعليم وتمكينهما من الموارد اللازمة لتجويد خدماتهما.وتحمل قائمة حركة الشعب بتطاوين برئاسة عريفات شول، وعضوية كوثر العلوي وجمال خلف الله ونجاة خليصة، شعار "عازمون".