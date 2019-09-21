تتويج عدد من رجال الأعمال الايطاليين والتونسيين في حفل ''أوسكار الأعمال الإيطالي'' بمدينة طبرقة تثمينا لنجاحاتهم وتعريفا بفرص الاستثمار في تونس

Samedi 21 Septembre 2019
وات -
تولت الغرفة التونسية للصناعة والتجارة، خلال حفل انتظم مساء السبت بمدينة طبرقة، تكريم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين والتونسيين، تثمينا لما حققوه من نجاحات في مشاريعهم المنتصبة بتونس في نطاق الشراكة بين البلدين، واعترافا لهم بصمودهم وتمسكهم بتونس كفضاء مناسب للاستثمار في مجالات مختلفة، من بينها الخدمات والصناعات الإلكترونية والنسيج وغيرها، وفق ما أكده مراد فرادي، رئيس الغرفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف المتحدث أن تنظيم موكب حفل التتويج "أوسكار الأعمال الإيطالي"، الذي حضره نحو ثمانين مستثمرا بين ايطاليين وتونسيين َفاعلين في المجال الاقتصادي، يهدف إلى مزيد التعريف بفرص الاستثمار في تونس، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، ودفعهم إلى الانتفاع بامتيازات قانون الاستثمار وبالإمكانات المتوفرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا، وخلق شراكات من شأنها أن تدفع نسق التنمية وتخفف من حدة البطالة وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر العملة الصعبة.
ويبلغ عدد الشركات الإيطالية المنتصبة في تونس نحو 860 شركة، وهي مؤسسات تشتغل في قطاعات متعددة، أبرزها الخدمات والصناعات الإلكترونية.
وتسعى الحكومة التونسية، وفق ما جاء في كلمات وزيري النقل والصناعة والتجديد، ورئيس الغرفة التونسية الإيطالية للصناعة والتجارة، إلى استقطاب عدد أكبر من الشركات والمستثمرين لتحقيق توازن الميزان التجاري بين تونس وإيطاليا، الذي لازال في صالح الجانب الإيطالي.
وفي نفس السياق، أكد عضو الغرفة التونسية الايطالية، جاد مرابط، أن الغرفة تعمل كذالك على دعم القطاع السياحي التونسي، من خلال التشجيع على جلب السياح الإيطاليين إلى تونس، موضحا أن عدد السياح الإيطاليين الذين زاروا تونس منذ بداية الموسم الحالي لم يتجاوز 110 آلاف سائح، وهو رقم ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية يستوجب العمل على تطويره.
تولت الغرفة التونسية للصناعة والتجارة، خلال حفل انتظم مساء السبت بمدينة طبرقة، تكريم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين والتونسيين، تثمينا لما حققوه من نجاحات في مشاريعهم المنتصبة بتونس في نطاق الشراكة بين البلدين، واعترافا لهم بصمودهم وتمسكهم بتونس كفضاء مناسب للاستثمار في مجالات مختلفة، من بينها الخدمات والصناعات الإلكترونية والنسيج وغيرها، وفق ما أكده مراد فرادي، رئيس الغرفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف المتحدث أن تنظيم موكب حفل التتويج "أوسكار الأعمال الإيطالي"، الذي حضره نحو ثمانين مستثمرا بين ايطاليين وتونسيين َفاعلين في المجال الاقتصادي، يهدف إلى مزيد التعريف بفرص الاستثمار في تونس، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، ودفعهم إلى الانتفاع بامتيازات قانون الاستثمار وبالإمكانات المتوفرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا، وخلق شراكات من شأنها أن تدفع نسق التنمية وتخفف من حدة البطالة وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر العملة الصعبة.
ويبلغ عدد الشركات الإيطالية المنتصبة في تونس نحو 860 شركة، وهي مؤسسات تشتغل في قطاعات متعددة، أبرزها الخدمات والصناعات الإلكترونية.
وتسعى الحكومة التونسية، وفق ما جاء في كلمات وزيري النقل والصناعة والتجديد، ورئيس الغرفة التونسية الإيطالية للصناعة والتجارة، إلى استقطاب عدد أكبر من الشركات والمستثمرين لتحقيق توازن الميزان التجاري بين تونس وإيطاليا، الذي لازال في صالح الجانب الإيطالي.
وفي نفس السياق، أكد عضو الغرفة التونسية الايطالية، جاد مرابط، أن الغرفة تعمل كذالك على دعم القطاع السياحي التونسي، من خلال التشجيع على جلب السياح الإيطاليين إلى تونس، موضحا أن عدد السياح الإيطاليين الذين زاروا تونس منذ بداية الموسم الحالي لم يتجاوز 110 آلاف سائح، وهو رقم ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية يستوجب العمل على تطويره.
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Par:tresor (Tunisia )
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