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''ستير'' تنفي قطعيا انفجار انبوب لنقل الفيول لكنها تقر بتسريبه كمية ضئيلة من المياه المحتوية على بقايا هذا المنتج اثناء خضوعه لاختبار

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
وات - نفت الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير " ، السبت ، قطعيا اي معلومات تشير الى وقوع إنفجار داخل المصفاة او على مستوى احد الانابيب لنقل مادة الفيول "زيت الوقود " بالميناء البترولي بمنطقة جرزونة (ولاية بنزرت).

وأوضحت الشركة ، في بلاغ لها ، " انه في اطار عملية الصيانة، خلال فترة التوقف الفني للمصفاة لسنة 2019، تم تنفيذ اشغال على مستوى انبوب زيت الوقود الذي تم تجديد اجزاء منه واخضاعه السبت الى اختبار بواسطة الماء تحت الضغط لكن كمية ضئيلة من المياه المحتوية على بقايا زيت الوقود العالقة على مستوى جهاز التمدد تسربت منه.


" وشددت الشركة على انها فعلت في الإبان خطة التدخل العاجل الجاري بها العمل لمقاومة التلوث واحتواء حالات التسرب وان الوضعية تحت السيطرة .
وأحدثت الشركة التونسية لصناعات التكرير سنة 1961عبر شراكة بين الدولة التونسية ومجموعة ايني الايطالية وتحولت سنة 1975 الى مؤسسة عمومية وباتت تشرف منذ سنة 1999 على توريد حاجيات السوق التونسية من المنتوجات البترولية.

وتعمل "ستير " بوحداتها الممتدة على مساحة 180 هكتارا بمنطقة جرزونة (ولاية بنزرت ) والمتخصصة في تكرير الخام من اجل توفير منتوجات للسوق المحلية علما وان قائمة منتوجاتها تضم 11 منتجا.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189542

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Samedi 21 Septembre 2019 à 20h 22m |           
ستير مؤسسة عمومية ينخرها الفساد وتفتقر لمسيرين أكفاء لإدارتها وتحسين مردودها



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