امطار مؤقتا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا المناطق الشرقية

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- يكون الوضع الجوي، ملائما لظهور خلايا رعدية بأغلب الجهات وتكون مصحوبة بأمطارمؤقتا غزيرة وبكميات تتراوح عامة بين 30 و50 مليمترا خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل محليا المناطق الشرقية، وفق نشرة متابعة للوضع اصدرها، عشية السبت، المعهد الوطني للرصد الجوي.وافاد المصدر ذاته انه يسجل، ايضا، تساقط للبرد مع ظهور الصواعق بأماكن محدودة.وتهب الرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات، حسب المعهد.