القصرين: عبد الله الرابحي يؤكد على ضرورة النهوض بقطاع التفاح وتطويره وإعطائه قيمة مضافة

Samedi 21 Septembre 2019



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- شدد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه يوم الجمعة بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين على إختتام فعاليات الدورة 40 للمهرجان الدولي للتفاح بالمنطقة، على ضرورة النهوض بقطاع التفاح، الذي تحتل فيه ولاية القصرين سنويا المرتبة الأولى وطنيا، وتطويره وإعطائه قيمة مضافة، عبر تحسين النوعية وإدخال البحث العلمي لتأخير الإنتاج.وأوضح، في هذا الإطار، أنه تم للغرض برمجة مشروع إعادة تشبيب المساحات الهرمة بالجهة، المقدرة ب1675 هكتارا (أي ما يمثل 26 بالمائة من المساحة المنتجة )، بكلفة تبلغ 63 مليون دينار، وهو حاليا في طور الإنجاز، مع برمجة تهيئة المنطقة السقوية العمومية الضفة اليمنى والضفة اليسرى والحاسي المهترئة بمعتمدية سبيبة، بكلفة تقدر ب 18مليون دينار، مبينا أن الدراسات الخاصة بهذه المنطقة اكتملت وهي حاليا في طور فرز العروض، ومن المؤمل أن تنطلق أشغال إنجازها في منتصف شهر أكتوبر المقبل، إلى جانب مشروع المنبت العصري لإنتاج مشاتل الأشجار المثمرة، وخاصة منها شتلات التفاح بالولاية، المتواصلة أشغاله حاليا.وذكر الرابحي، بالمناسبة، أنه سيتم الخميس 3 أكتوبر المقبل، عقد جلسة عمل بوزارة الفلاحة للنظر في السبل الكفيلة بتسريع نسق إنجاز المشاريع الفلاحية المبرمجة بجهة القصرين، لاسيما المشاريع المذكورة آتفا، وذلك تفاعلا مع مطالب فلاحي معتمدية سبيبة.كما أكد، في سياق متصل، على ضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، خاصة وأن جميع نصوصه جاهزة، وتم عرضه على مجلس نواب الشعب، لمساندة الفلاح والوقوف إلى جانبه عند تعرض محصوله أو مستغلته الفلاحية إلى الكوارث الطبيعية من فيضانات وبرد ورياح وحرائق وأمراض وأوبئة .... وكان كاتب الدولة للموارد المائية أشرف صحبة والي الجهة، محمد سمشة، وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية، على إفتتاح موسم جني التفاح بإحدى الضيعات الفلاحية الخاصة بمعتمدية سبيبة، ثم زار ضيعة نموذجية في إطار البرنامج الخاص بتشبيب غابة التفاح الهرمة، وعاين مواقع عدد من المشاريع العمومية والخاصة المحدثة وفي طور الإحداث بسبيبة، على غرار مشروع مخزن تبريد في طور الإنجاز، ومشروع بئر عمومية محدثة لتزويد مناطق السبيطات وأولاد داود وأولاد خلفة بالماء الصالح للشراب.كما أشرف على إختتام الندوات الفلاحية الملتئمة في إطار الدورة 40 لمهرجان التفاح بسبيبة.يشار إلى أن صابة التفاح بولاية القصرين قدرت خلال الموسم الفلاحي الحالي ب60 ألف طن، مسجلة تراجعا مقارنة بصابة السنة الفارطة التي كانت في حدود 80 ألف طن، وذلك لعدة أسباب، من أبرزها تهرم 25 بالمائة من غابة أشجار التفاح بالجهة، علما بأن المساحة الجملية لغابة التفاح بالجهة تقدر ب8365 هكتارا موزعة بين 6470 مساحة منتجة و1675 مساحة هرمة.