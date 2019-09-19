تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) - تونس تحافظ على مركزها 29 عالميا والثانية افريقيا

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - حافظ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على مركزه الثاني على المستوى الافريقي والمركز التاسع والعشرين (29) عالميا، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر اليوم .
واحتل منتخب السنغال المركز الاول افريقيا.
وخاض المنتخب التونسي في شهر سبتمبر مبارتين وديتين، فاز في الأولى على موريتانيا (1-0)، وخسر في الثانية امام كوت ديفوار (1-2)، لكن هذه النتائج لم تؤثر على تصنيف منتخب نسور قرطاج بالسلب ولا بالإيجاب.
وعلى الصعيد الدولي حافظ منتخب بلجيكا على صدارة المنتخبات، وتقدم المنتخب الفرنسي، بطل العالم، إلى المركز الثاني .
وفيما يلي ترتيب المنتخبات الافريقية العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا: 1- السنغال (20 عالميا) 2- تونس (29) 3- نيجيريا (34) 4- الجزائر (38) 5- المغرب (39) 6- مصر (49) 7- غانا (51) 8- الكاميرون (53) 9- الكونغو الديمقراطية (55) 10- كوت ديفوار (53) - ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا: 1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- البرتغال 6- الأوروغواي 7- إسبانيا 8- كرواتيا 9- كولومبيا 10- الأرجنتين
واحتل منتخب السنغال المركز الاول افريقيا.
وخاض المنتخب التونسي في شهر سبتمبر مبارتين وديتين، فاز في الأولى على موريتانيا (1-0)، وخسر في الثانية امام كوت ديفوار (1-2)، لكن هذه النتائج لم تؤثر على تصنيف منتخب نسور قرطاج بالسلب ولا بالإيجاب.
وعلى الصعيد الدولي حافظ منتخب بلجيكا على صدارة المنتخبات، وتقدم المنتخب الفرنسي، بطل العالم، إلى المركز الثاني .
وفيما يلي ترتيب المنتخبات الافريقية العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا: 1- السنغال (20 عالميا) 2- تونس (29) 3- نيجيريا (34) 4- الجزائر (38) 5- المغرب (39) 6- مصر (49) 7- غانا (51) 8- الكاميرون (53) 9- الكونغو الديمقراطية (55) 10- كوت ديفوار (53) - ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا: 1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- البرتغال 6- الأوروغواي 7- إسبانيا 8- كرواتيا 9- كولومبيا 10- الأرجنتين
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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