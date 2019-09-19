تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) - تونس تحافظ على مركزها 29 عالميا والثانية افريقيا

Jeudi 19 Septembre 2019



وات

- حافظ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على مركزه الثاني على المستوى الافريقي والمركز التاسع والعشرين (29) عالميا، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر اليوم .واحتل منتخب السنغال المركز الاول افريقيا.وخاض المنتخب التونسي في شهر سبتمبر مبارتين وديتين، فاز في الأولى على موريتانيا (1-0)، وخسر في الثانية امام كوت ديفوار (1-2)، لكن هذه النتائج لم تؤثر على تصنيف منتخب نسور قرطاج بالسلب ولا بالإيجاب.وعلى الصعيد الدولي حافظ منتخب بلجيكا على صدارة المنتخبات، وتقدم المنتخب الفرنسي، بطل العالم، إلى المركز الثاني .وفيما يلي ترتيب المنتخبات الافريقية العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا: 1- السنغال (20 عالميا) 2- تونس (29) 3- نيجيريا (34) 4- الجزائر (38) 5- المغرب (39) 6- مصر (49) 7- غانا (51) 8- الكاميرون (53) 9- الكونغو الديمقراطية (55) 10- كوت ديفوار (53) - ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا: 1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- البرتغال 6- الأوروغواي 7- إسبانيا 8- كرواتيا 9- كولومبيا 10- الأرجنتين