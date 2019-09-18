اتحاد الشغل يؤكد مجددا وقوفه على نفس المسافة من المترشحين للانتخابات الرئاسية سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، مجددا وقوفه على نفس المسافة من المترشحين للانتخابات الرئاسية سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني، الذي تقدم له المترشحان قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (حزب قلب تونس).
كما جدد الاتحاد في بيان أصدره اثر انعقاد مكتبه التنفيذي، التزامه بدعم المسار الديمقراطي وحرصه على الدعوة إلى النقاش البنّاء حول المضامين والبرامج لما ينفع التونسيات والتونسيين ويجيب عن انتظاراتهم وخاصّة منها القضايا الاجتماعية والسيادية والأمنية.
واعتبر ان الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الذي انتظم يوم الاحد المنقضي، قد جرى في "ظروف عادية، عدا تسجيل عدد من الاخلالات التي، رغم خطورتها، لم ترق إلى الجريمة الانتخابية"، وفق البيان.
وكشف أن لجنة المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات التابع له تتولى حاليا درس التقارير الواردة عليها قبل توجيهها إلى الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر فيها حتّى تأخذ بعين الاعتبار من أجل تجاوز هذه الاخلالات ومنع حدوثها من جديد، مؤكدا مشاركة ملاحظيه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وثمن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونجاحها رغم صعوبة المهمة وضغط الوقت في تنظيم الدور الأول للانتخابات الرئاسية وكذلك مساهمة قوات الأمن والجيش الوطنيين في تأمين سير العملية الانتخابية.
وقدم الاتحاد تهانيه، الى كلا الفائزين في الدور الأول قيس سعيد ونبيل القروي، راجيا أن تدور المنافسة في الدور الثاني في ظروف طيبة تفضي إلى الاختيار الحرّ ودعم المسار الديمقراطي.
كما حيت المنظمة الشغيلة، عموم الناخبات والناخبين لما أبدوه من وعي وحرص على أداء واجبهم الانتخابي، داعية اياهم الى مواصلة المشاركة بالعملية الانتخابية من خلال التصويت بحرية ومسؤولية.
كما جدد الاتحاد في بيان أصدره اثر انعقاد مكتبه التنفيذي، التزامه بدعم المسار الديمقراطي وحرصه على الدعوة إلى النقاش البنّاء حول المضامين والبرامج لما ينفع التونسيات والتونسيين ويجيب عن انتظاراتهم وخاصّة منها القضايا الاجتماعية والسيادية والأمنية.
واعتبر ان الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الذي انتظم يوم الاحد المنقضي، قد جرى في "ظروف عادية، عدا تسجيل عدد من الاخلالات التي، رغم خطورتها، لم ترق إلى الجريمة الانتخابية"، وفق البيان.
وكشف أن لجنة المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات التابع له تتولى حاليا درس التقارير الواردة عليها قبل توجيهها إلى الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر فيها حتّى تأخذ بعين الاعتبار من أجل تجاوز هذه الاخلالات ومنع حدوثها من جديد، مؤكدا مشاركة ملاحظيه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وثمن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونجاحها رغم صعوبة المهمة وضغط الوقت في تنظيم الدور الأول للانتخابات الرئاسية وكذلك مساهمة قوات الأمن والجيش الوطنيين في تأمين سير العملية الانتخابية.
وقدم الاتحاد تهانيه، الى كلا الفائزين في الدور الأول قيس سعيد ونبيل القروي، راجيا أن تدور المنافسة في الدور الثاني في ظروف طيبة تفضي إلى الاختيار الحرّ ودعم المسار الديمقراطي.
كما حيت المنظمة الشغيلة، عموم الناخبات والناخبين لما أبدوه من وعي وحرص على أداء واجبهم الانتخابي، داعية اياهم الى مواصلة المشاركة بالعملية الانتخابية من خلال التصويت بحرية ومسؤولية.
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