اضطراب وانقطاع توزيع مياه الشرب بالمناطق العليا بمدينة الكاف بعد ظهر الأربعاء

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - تسجل المناطق العليا لمدينة الكاف اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب بداية من الساعة الواحدة بعد ظهر، الأربعاء.
وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن اضطرابات توزيع المياه بالكاف يأتي تبعا لعطب طرأ صباح اليوم ذاته على قناة الجلب الرئيسية قطر 400 مم المزودة للمدينة وأن مصالحها تقوم على إصلاح هذا العطب.
وتتوقع الشركة، في بلاغ أصدرته، إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء.
وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن اضطرابات توزيع المياه بالكاف يأتي تبعا لعطب طرأ صباح اليوم ذاته على قناة الجلب الرئيسية قطر 400 مم المزودة للمدينة وأن مصالحها تقوم على إصلاح هذا العطب.
وتتوقع الشركة، في بلاغ أصدرته، إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء.
En continu
- Hier 22:27 قيس سعيد ضد الدولة أم ضد السيستام؟
- Hier 21:54 غابت المفاجأة و حضر بيان النهضة
- Hier 17:04 بولبابه سالم : زلزال داخل حركة النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:25
|15:44
|12:21
|06:04
|04:36
|
30°
|34°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|34°-26
|34°-24
|32°-24
|33°-25
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
(141 304) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 595) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(114 151) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(113 565) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 487) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 553) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 78 029) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 77 678) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 806) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 279) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 908) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 313) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 56 959) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 398) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 131) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 452) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 423) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 665) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 106) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 421) بوبكر يعتذر لمورو
Par:Momolecool (Belgium )
Sur:يا قيس سعيد ..يا معذبهم...