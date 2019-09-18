اضطراب وانقطاع توزيع مياه الشرب بالمناطق العليا بمدينة الكاف بعد ظهر الأربعاء

Mercredi 18 Septembre 2019



وات

- تسجل المناطق العليا لمدينة الكاف اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب بداية من الساعة الواحدة بعد ظهر، الأربعاء.وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن اضطرابات توزيع المياه بالكاف يأتي تبعا لعطب طرأ صباح اليوم ذاته على قناة الجلب الرئيسية قطر 400 مم المزودة للمدينة وأن مصالحها تقوم على إصلاح هذا العطب.وتتوقع الشركة، في بلاغ أصدرته، إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء.