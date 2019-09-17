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الفيفا يرد على التماس الجامعة باسترجاع النادي الإفريقي للست نقاط

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي انه ردا على مراسلتها الصادرة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري التي تلتمس فيها من "الفيفا" استرجاع الست النقاط التي وقع سحبها من رصيد النادي الإفريقي من الترتيب العام وجه مساء اليوم الثلاثاء الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى الجامعة مراسلة بين فيها "أن استرجاع النقاط يتطلب من النادي الإفريقي إرسال نسخة من التحويل الذي وقع إرساله مختوما من البنك .. ".

واوضحت جامعة كرة القدم بالقول " تبقى الجامعة في انتظار هيئة النادي الإفريقي للإستظهار بهذه الوثيقة ومدها بها لإرسالها للفيفا حتى يتسنى للجنة التأديب بالإتحاد الدولي غلق الملف" .
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت "الفيفا" ملتمسة منها التراجع عن قرارها بسحب 6 نقاط من رصيد النادي الإفريقي بخصوص صفقة انتقال لاعب مولدية العلمة الجزائري ابراهيم الشنيحي.


وافادت الجامعة وقتها انها طالبت الاتحاد الدولي بالأخذ بعين الإعتبار حسن نوايا هيئة الإفريقي في التحويل السابق المتعلق بخلاص فريق مولدية العلمة الجزائري مؤكدة كذلك استعداد النادي للقيام بإجراءات الخلاص من جديد إذا تعذر الحصول على الوثيقة المطلوبة من المؤسسة البنكية المعنية مع القيام في نفس الوقت بتتبع موضوع التحويل السابق لدى الجهات المعنية.

وكانت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي قضت سابقا بخصم 6 نقاط من رصيد النادي الإفريقي وذلك على خلفية عدم دفع هيئة الإفريقي مستحقات نادي العلمة الجزائري في صفقة اللاعب ابراهيم الشنيحي.
وتولت الجامعة التونسية لكرة القدم اثر ذلك نشر الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد خصم 6 نقاط من رصيد الافريقي ليصبح فريق باب الجديد في المركز الثالث عشر قبل الاخير دون رصيد بعد انتصارين على كل من الملعب التونسي (3-صفر) في الجولة الاولى ونادي حمام الانف (1-صفر) في الجولة الثانية.

  
  
     
  
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