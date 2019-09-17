قفصة : عدد من القائمات المستقلّة والحزبية والائتلافية بدأت حملتها الانتخابية للانتخابات التشريعية

Mardi 17 Septembre 2019



وات

- بدأت قائمات مستقلّة وحزبية وائتلافية مترشّحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية في قفصة أنشطتها الدعائية وإن بنسق بطيء واقتصرت في ذلك إلى حدّ الان على تعليق المعلّقات الدعائية من صور وبيانات وعلى بعض الجولات الميدانية لاستمالة الناخبين.وبدأت في هذا الساق القائمة الائتلافية "عيش تونس" التي يرأسها ياسر خليل منذ أمس الاثنين في تعليق ملصّقاتها الدعائية من صور لأعضاء القائمة مرشّحيها وبيانها الانتخابي الذي وضعته تحت شعار " إخترت باش نعيش" , في عدد من مواقع التعليق التي هيّأتها الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة لهذا الغرض.ومن القائمات المستقلّة المترشحة للانتخابات البرلمانية بدائرة ولاية قفصة والتي باشرت حملاتها الانتخابية الدعائية قائمتا " الواحيون " التي يرأسها حاتم خلف الله والقائمة المستقلّة للتنمية والشغل التي يقودها نصر الدين دبوبي حيث قام مرشّحو هاتين القائمتين بتعليق بياناتهم الانتخابية وصورهم بعدد من أماكن التعليق وخاصة بمدينتي قفصة والقصر حيث قاموا كذلك بجولات ميدانية لتوزيع بياناتهم الانتخابية .من ناحية أخرى خيّرت قائمة حزب الامل والتي ترأسها النائبة الحالية بالبرلمان أسماء بو الهناء أن تبدأ حملتها الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم، بإجتماع انتخابي بحي الزيتونة بمدينة السند حيث تولّت رئسة هذه القائمة شرح أهم النقاط الواردة في برنامجها والذي وضته تحت شعار "نصنع الامل " .أمّا القائمتان الحزبيتان لحزب نداء تونس التي يرأسها محمود عبّود ولحزب قلب تونس التي يرأسها النائب سفيان طوبال فقد شرع أعضاؤهما وأنصار لهم في تعليق صور مرشّحي هاتين القائمتين وبيانهما الانتخابي ببعض مواقع التعليق بعدد من أحياء مدينة قفصة وشوارعها.ويجدر التذكير أنّ 70 قائمة ترشّحت للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بقفصة منها 34 قائمة مستقلّة و 25 قائمة حزبية و 11 قائمة إئتلافية .وستتنافس هذا القائمات على نيل ثقة الناخبين من أجل الفوز بمقاعد الجهة في البرلمان والبالغ عددها 7 مقاعد.وتعدّ ولاية قفصة 222 ألف و57 ناخبا وناخبة مرسّمين بالسجل الانتخابي، موزّعين على 186 مركز إقتراع تضمّ كلّها 469 مكتب تصويت.