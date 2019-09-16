تشريعية 2019/ حزب ''آفاق تونس'' يطلق حملة قائمته التشريعية بدائرة تطاوين

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- أطلق حزب آفاق تونس، ظهر الاثنين في تطاوين، الحملة الانتخابية لقائمته التشريعية التي تحمل رقم 3، ويرأسها الحبيب العوال، بعضوية كل من كوثر ضيف الله واحمد بن عبدالغفار وربيعة زحافي.وبالمناسبة، نظم أعضاء القائمة اجتماعا عاما بساحة الشعب وسط مدينة تطاوين ألقى خلاله رئيس القائمة كلمة استعرض فيها برنامجه الانتخابي والتزاماته إزاء من سينتخبه يوم 6 أكتوبر القادم.وفي تصريح خص به مكتب "وات" في الجهة، أفاد رئيس القائمة بأن برنامج قائمته يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل أهمها في مقاومة الفساد وإصلاح الوضع التربوي وإنجاز إصلاح جذري للقطاع الصحي وبعث مؤسسة استشفائية جامعية توفر طب الاختصاص.وأكد العوال أن قائمته ستعمل على تخصيص نسبة من الثروات الباطنية والطاقية لفائدة الولاية في حدود 1%، وبعث مؤسسة جهوية للاستثمار، موضحا أن قائمة "آفاق" تتعهد بالعمل من أجل تنفيذ اتفاقية الكامور، وخاصة الجانب المالي والتشغيلي منها، ومن أجل استصلاح الأراضي الإشتراكية وجلب مياه الصحراء، للحد من معضلة انقطاع مياه الشرب عن المواطنين.